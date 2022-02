Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine à voir sur France 3 : Le tour du Mont-Blanc en replay vidéo > Habituée à nous faire découvrir des paysages d’exception, l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine poursuit sur sa lancée, et nous propose, cette fois-ci, une escapade autour du Mont-Blanc.

Pour cette nouvelle émission, le reportage Des Racines et des Ailes nous fait découvrir, plus en détails, un sommet devenu mythique, que tous les alpinistes rêvent de gravir un jour. Avec pas moins de 4 808 mètres, le Mont-Blanc est le plus haut sommet d’Europe Occidentale, rien que ça.

C’est en 1786 que sa première ascension fait du Mont-Blanc l’une des destinations les plus prisées d’Europe. De son côté, le Mont-Blanc est délimité par de profondes vallées, et ce Massif est un véritable îlot montagneux en plein cœur des Alpes, tout en étant à cheval entre la France, la Suisse, et l’Italie.

L’émission Des Racines et des Ailes nous propose alors un voyage exceptionnel à travers ces trois pays, un voyage qui nous fait découvrir le patrimoine architectural riche, culturel et naturel, qui a renforcé la légende du Mont-Blanc.

C’est en compagnie de Ludovic Ravanel ; héritier de l’une des plus importantes familles de guides de Chamonix, que le téléspectateur survolera le Massif à la découverte des sommets emblématiques et des histoires mythiques qui ont écrit les plus grands chapitres de l’alpinisme.

Sachez que l’émission Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine est à voir sur France 3 dès 20 heures 55, tandis que le tour du Mont-Blanc est à regarder en replay vidéo sur Internet.

De son côté, Christine Boymond-Lasserre nous entraîne dans des palaces et autres plus belles villas de Chamonix ; belle occasion alors, que d’apprendre comment un ancien prieuré est devenu une ville florissante, et de renommée mondiale.

Enfin, Pierre-Louis Roy, auteur et historien, retrace une incroyable épopée, celle de la construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi, couvrant pas moins d’un demi-siècle de l’histoire. À l’époque, c’est alors un record mondial en vitesse, en altitude, mais aussi en longueur.

