Voir le grand concours des animateurs sur TF1 ou en replay sur MyTF1 > Émission désormais très connue, très appréciée, et très regardée, le grand concours des animateurs revient sur TF1, dans une émission totalement inédite ; pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Rendez-vous désormais incontournable de la chaîne TF1, le grand concours des animateurs ; toujours sous la houlette de Carole Rousseau à la présentation, réuni diverses personnalités du monde des médias.

Ce soir, et comme à chaque fois, vos personnalités et animateurs préférés viennent tester leur culture générale dans la bonne humeur, mais avec comme seul objectif, remporter la victoire et le trophée.

De nombreuses questions se posent pour cette nouvelle édition inédite du grand concours des animateurs, comme, qui parviendra à détrôner Julien Arnaud, recordman avec pas moins de quatre éditions remportées ?

Voir le grand concours des animateurs sur TF1 ou en replay sur MyTF1

En plus de son record, c’est d’ailleurs ce dernier qui reste le tenant du titre après sa victoire de l’an passé, face à Cyril Féraud et Laurent Fontaine.

Sachez que vous pouvez voir le grand concours des animateurs sur TF1 dès 20 heures 55, ou en replay grâce à la vidéo de MyTF1.

Désormais, peut-on encore espérer que le nouveau format de la finale ; déployée à l’occasion du 15e anniversaire, sera encore présent cette année. En revanche, nous retrouvons toujours trois manches et de multiples questions qui viendront déterminer le vainqueur de cette nouvelle folle soirée du grand concours des animateurs.

Ce qui est certain, c’est que les personnalités présentes se donneront à 100 % pour aller le plus loin possible, dans une ambiance familiale et bon enfant.

Partager : Twitter

Facebook