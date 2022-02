Voir l’émission Les trésors cachés des variétés sur France 3 > Souvent très bien orchestrées, les soirées des trésors cachés des variétés sur la chaîne France 3 parviennent à éblouir les millions de téléspectateurs présents devant leur écran ; et il ne fait aucun doute que ce numéro soit aussi exceptionnel que les précédents.

Au fil des années, nombreux étaient déjà les reportages et autres documentaires sur les variétés, mais tous avaient quelque chose en commun, puisqu’ils parvenaient, à chaque fois, à se montrer fantaisistes, originaux, et même modernes.

Autre point commun, et non des moindres, ils possédaient tous la même signature, celle de Jean-Christophe Averty, un réalisateur incomparable dans ce domaine.

D’ailleurs, des années 1960 aux années 1980, les nombreux artistes lui expriment une confiance totale, que ce soit dans l’homme, comme dans son travail.

Voir l’émission Les trésors cachés des variétés sur France 3

À chaque émission, le réalisateur parvenait à inventer un univers personnel, de la plus simple des images, au plus poussé des trucages. Et pour cette nouvelle émission inédite, l’on voyage une nouvelle fois dans un monde fantastique.

Vous pouvez voir l’émission Les trésors cachés des variétés sur France 3, à partir de 20 heures 55. Sachez que l’émission sera ensuite disponible sur Internet.

Ce soir, l’on pourra alors découvrir ; ou redécouvrir, pas moins de 20 années de tubes et de chansons interprétés par les nombreuses stars de l’époque, comme Françoise Hardy, Eddy Mitchell, Jane Birkin, Sylvie Vartan, Pierre Perret, Marcel Amont, et Philippe Lavil.

Partager : Twitter

Facebook