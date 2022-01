26 millions de ventes de Xbox One, Resident Evil 7 Xbox Play Anywhere et la date de sortie de Tekken 7 > Comme à l’accoutumer, certaines informations sont plus marquantes que d’autres et il ne fait nul doute que ces dernières viennent faire trembler le monde des jeux-vidéo.

Débutons directement avec les ventes de la Xbox One de Microsoft, qui connaissent une belle progression sur l’ensemble de l’année 2016. Lancée fin 2013, la Xbox One de Microsoft ne parviendra jamais réellement à recoller avec l’envol spectaculaire de la PS4 de Sony. En 2016, toutefois, les choses auront un peu évolué, et l’on constatera un regain de performance, certainement boosté par l’annonce de la Xbox One S.

Car oui, si la Xbox One se vendait relativement bien en 2016, il faudra également souligner que la console de Microsoft se permettait de passer devant la PS4 en terme de ventes cumulées, surtout lors de la fin d’année.

Bien que la PS4 de Sony reste leader, Microsoft pourra se vanter de faire mieux que son concurrent en périodes de fêtes ; une belle annonce (même si l’on ne connaît pas les chiffres officiels de Microsoft ; l’on évoque ici, les chiffres de Superdata) pour le constructeur, victime d’un coup médiatique assez intense dernièrement, avec l’annulation de Scalebound.

Restons encore un peu dans le monde de Microsoft, puisque le Xbox Play Anywhere ; le moyen par excellence de débuter une partie sur PC puis de la poursuivre sur Xbox One ; ou inversement, accueille un nouveau, et non des moindres, Resident Evil 7.

Alors que le Xbox Play Anywhere devait principalement se mettre à jour avec des titres de Microsoft, Resident Evil 7, le soft de Capcom qui sort la semaine prochaine, se permet de rejoindre la danse. Le moment est d’autant plus historique que, de cette façon, Capcom devient le premier éditeur tiers à rejoindre le programme ; un bon moyen de contrer l’exclusivité de réalité virtuelle de Sony peut-être ?



Enfin, moment très attendu par les amoureux de jeux de baston, Tekken 7 ne devrait plus trop tarder à se montrer. Alors que l’on attend toujours la date de sortie officielle du titre de Bandai Namco, une annonce de Namco sur Twitter est venue clarifier la situation. L’une des dates de sorties les plus attendues sera dévoilée, dès la semaine prochaine. Nous reviendrons d’ailleurs sur cette dernière, dès mercredi ou samedi prochain !

