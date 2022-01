Émission inédite de Stars sous hypnose à voir sur TF1 et MyTF1 > Alors que l’émission Stars sous hypnose est devenue, en seulement quelques émissions, une véritable référence très appréciée par les téléspectateurs de TF1, c’est avec plaisir que l’on se replonge dans cet univers si particulier, avec une émission inédite de Stars sous hypnose.

Disponible sur TF1, puis sur MyTF1 une fois l’émission terminée, Stars sous hypnose est devenue un concept attrayant et très divertissant. Son concept est finalement assez simple, puisque Messmer ; qu’il n’est maintenant plus nécessaire de présenter, se joint à la fête pour hypnotiser des stars et leur faire faire des tours, toujours hilarants.

Pour cette nouvelle émission inédite de Stars sous hypnose, l’on retrouve toujours Arthur et Messmer à la baguette. Pour le temps d’une soirée, les invités vont perdre le contrôle d’eux-mêmes, pour le plus grand plaisir du public et des téléspectateurs de TF1.

Parmi les invités présent ce soir, l’on peut noter Sandrine Quétier, Priscilla Betti, Andy Cocq, Christine Bravo, Waly Dia, Christophe Beaugrand, Laury Thilleman et Chris Marques.

Tous ont alors accepté de se prêter au jeu et de se faire hypnotiser par Messmer, afin de vivre des expériences uniques, tant sur le plan de la rigolade, que de l’émotion la plus pure.

Sachez que l’émission inédite de Stars sous hypnose est à voir sur TF1 à partir de 21 heures, et sur MyTF1 ensuite.

Avec son talent d’hypnotiseur, Messmer va confronter les invités à des situations invraisemblables et loufoques, souvent très drôles, notamment lors des caméras cachées ou pendant les phases sur le plateau de Stars sous hypnose.

Ce n’est pas tout, puisque Anaïs Delva et Moundir réservent quelques surprises au cours de la soirée.

