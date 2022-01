Infos jeux-vidéo : Un mode jeu pour Windows 10, pas de rupture pour la Nintendo Switch et NioH est passé gold > En seulement quelques jours, l’on ne peut que confirmer que de nombreuses annonces voient le jour. Retour sur une sélection de ces dernières, assez importantes pour être évoquées.

Débutons alors cette nouvelle journée d’infos jeux-vidéo, par l’annonce d’un mode jeu pour Windows 10. Vous le savez, avant d’effectuer les mises à jour de ses systèmes, Microsoft permet à certains utilisateurs de découvrir ces dernières en avance. Ainsi, quelques utilisateurs ont pu découvrir ; dans les derniers fichiers de mises à jour, une option assez intéressante, celle du mode jeu.

Cette dernière doit permettre au système d’exploitation d’ajuster automatiquement les ressources de l’ordinateur, pour permettre aux jeux les plus gourmands de bénéficier d’un léger gain de puissance. Quelque temps plus tard, Microsoft venait confirmer cette rumeur.

C’est Mike Ybarra, l’une des pontes de la division Xbox, qui venait officialiser la rumeur par le biais d’un tweet affichant l’arrivée prochaine de la Creators Update sur Windows 10. Cette dernière promet de rendre le système d’exploitation plus adéquat avec le jeu. Ce n’est pas tout, puisque tous les programmes en Win32 pourront bénéficier de ce mode jeu pour Windows 10.

Autre info importante pour tout joueur qui se respecte et qui a peur d’une rupture de stock pour la Nintendo Switch, celle-ci ne devrait pas être en rupture de stock.

L’on pourrait croire que Nintendo a appris de ses erreurs ; si l’on fait abstraction du prix de lancement Européen, assez élevé pour cette console, qui, rappelons-le, possède un train de retard technologique sur la PS4 de Sony et la Xbox One de Microsoft (en plus de posséder des jeux aux prix élevés, un line-up décevant pour le moment, tout en étant la console Nintendo la plus cher de l’histoire). Annoncée pour une sortie début mars 2017 (le 3), la Nintendo Switch profite d’une période assez creuse pour se livrer aux joueurs.

Si les consoles qui sortent dans la période de Noël peuvent bénéficier de l’esprit des fêtes pour se vendre, ce n’est pas le cas de la Nintendo Switch, qui sortira en début d’année. Si l’on mise sur une date clé pour Nintendo ; notamment pour éviter de devoir faire face à une rupture de stock conséquente et mondial, l’on soulignera que Nintendo ne veut pas réitérer ses erreurs de stocks de la Nes Classic Mini. Dès lors, Nintendo entend bien répondre à la demande et ce ne sont pas moins de 2 millions de Nintendo Switch qui seront livrés dans le monde entier. Suffisant ? Certainement, mais l’engouement est déjà explosif du côté des États-Unis. En France, l’attente est moindre, et l’on surveillera de près les chiffres de ventes de la Nintendo Switch pour se faire une réelle idée.

Enfin, notons également que NioH, le titre de la Team Ninja, est passé gold. Comme on pouvait s’y attendre, la communication autour du jeu est plus forte que jamais et l’officialisation du passage au pressage est désormais certaine. Pour les plus impatients, sachez que plus rien ne se mettra en travers de la sortie du titre, si ce n’est encore quelques semaines ; NioH débarque sur PS4, dès le 9 février 2017.

