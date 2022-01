Top Chef le choc des brigades sur M6 en vidéo

Top Chef le choc des brigades sur M6 : Le premier épisode en vidéo > Nouvelle année, et nouvelle saison de l’émission Top sur M6, qui se permet de changer d’horizon pour offrir aux téléspectateurs un nouveau concept, sous le signe du choc des brigades.

Ce soir, et comme à l’accoutumer, les chefs Hélène Darroze, Michel Sarran, Jean-François Piège et Philippe Etchebest forment le jury de Top Chef, et ils recherchent encore le grand chef de demain.

Pourtant, grande nouveauté cette année, les règles changent, puisque trois membres du jury ; et chefs reconnus, s’investissent dans la compétition d’une façon inédite. En effet, chacun sera à la tête d’une brigade de quatre candidats.

Pour la première fois dans l’histoire du concours de cuisine devenu désormais célèbre, les trois chefs que sont Philippe Etchebest, Michel Saran et Hélène Darroze, viennent sélectionner les concurrents qui formeront leur brigade.

Dans leur rang, ils ne désirent qu’une seule chose, avoir celui, ou celle, qui parviendra à s’imposer dans ce nouveau Top Chef. Une fois leur brigade constituée, le chef en charge la rejoindra pour épauler et accompagner les candidats tout au long du concours.

Sachez que l’émission top Chef le choc des brigades sur M6 est à voir à partir de 20 heures 55, tandis que le premier épisode est également à regarder en vidéo sur Internet.

Le but de la manœuvre ? Être au plus près d’eux, les bousculer et les pousser dans leurs derniers retranchements, dans le seul but d’apporter une excellence notable.

Pour le premier épisode en vidéo, ce sont les sélections qui débutent et les chefs viennent rencontrer 15 candidats et viennent les mettre au défi à travers des épreuves originales.

