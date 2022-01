Le monde sous les bombes alliées en vidéo replay : Voir le documentaire sur la 2e Guerre mondiale sur France 3 > France 3 poursuit sa série de film/documentaire ayant comme thématique le monde sous les bombes et se penche, cette fois-ci, sur la 2e Guerre mondiale, véritable fléau pour l’humanité.

En 2014, les téléspectateurs pouvaient découvrir le premier film/documentaire sur le monde sous les bombes, et ce dernier était consacré à la Première Guerre mondiale. Ce soir, France 3 met en avant la 2e Guerre mondiale, toujours avec un film/documentaire.

Film d’Emmanuel Blanchard et Fabrice Salinié, il vient raconter comment le bombardement aérien est devenu l’outil implacable de tous les conflits depuis que l’armée Allemande a largué 40 tonnes de bombes sur Guernica en 1937.

Dans ce documentaire sur la 2e guerre mondiale, l’on ne pourra que constater que l’actualité ne cesse de résonner, de façon dramatique.

Poignant au possible, ce documentaire de Le monde sous les bombes alliées vient faire apparaître la détresse de plusieurs millions de personnes, ne pouvant qu’observer avec effroi, les terribles paysages qui en résultent.

Le monde sous les bombes alliées est disponible en vidéo replay, mais sachez que vous pouvez aussi voir le documentaire sur la 2e Guerre mondiale sur France 3, à partir de 20 heures 55.

Plus l’on avance dans ce film/documentaire, et plus les visages terrorisés des habitants d’Alep se confondent avec ceux de Shanghai, Hiroshima ou même de Nagasaki.

Dans les faits, pourtant, et l’Histoire le prouve tandis que le film en est le témoin, jamais une victoire n’aura été remportée par ces multiples destructions massives.

