Numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis avec Arthur sur TF1 : L’inédit avec Dany Boon en replay vidéo > Pour cette nouvelle soirée de franches rigolades sur TF1, Arthur convie le téléspectateur à une émission totalement inédite, un numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis avec Arthur, aux côtés d’un humoriste de talent, qui vient fêter son anniversaire.

Dans ce numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis avec Arthur, l’animateur accueille, comme emblème et star de la soirée, le très aimé Dany Boon. Sa présence ici n’est pas anodine, puisque Dany Boon vient fêter ses 50 bougies ; dont la moitié de carrière.

Pour ajouter encore plus de piment à cette soirée déjà très colorée, Dany Boon est venu avec ses amis, que sont Guillaume Canet, Alice Pol, Isabelle Nanty, Ahmed Sylla, ou encore Florent Peyre, pour ne citer qu’eux.

Ce casting de luxe ; et déchaîné, vient alors se frotter aux nombreux défis déjantés, et le tout, en direct, afin que les téléspectateurs et le public se souviennent longtemps de ce numéro inédit avec Dany Boon.

Toujours avec humour et dérision, les invités du soir vont répondre aux attentes d’Arthur, qui leur a concocté des épreuves hilarantes, aussi déjantées que divertissantes.

Le numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis avec Arthur est à voir en direct sur TF1 dès 21 heures, tandis que l’inédit avec Dany Boon sera ensuite disponible en replay vidéo sur MyTF1.

Au cours de la soirée, l’on retrouve alors le très célèbre Décor penché, jusqu’au fameux Articule, tout en passant par les chorégraphies endiablées du Let’s Dance et les incontournables Mimes à la chaîne et Casting pub.

Pour parfaire ce numéro exceptionnel de Vendredi tout est permis avec Arthur, pourquoi ne pas faire une séquence d’ABC Song, de Décollage immédiat, ou de Drunk Ball ? Dans tous les cas, préparez-vous à passer un moment inoubliable sur TF1.

