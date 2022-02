Shenmue HD, nouveaux jeux de From Software et expérience Resident Evil 7 à Londres : Les infos jeux-vidéo > Pas de temps mort pour les jeux-vidéo ; sauf pendant les fêtes, bien sûr, et des annonces toujours aussi folles pour les amoureux du genre ; il n’y a aucun doute, cette nouvelle année se veut spectaculaire.

Difficile d’être passé à côté du chamboulement qu’avait fait l’annonce de Shenmue 3 et de son Kickstarter lors de l’E3 2015, et c’est une nouvelle information autour de l’univers de Shenmue qui a fait son apparition. S’il n’est pas question de Shenmue 3 ; qui, pour le moment, est toujours prévu pour sortir en fin d’année 2017, l’on parle de SEGA, qui détient encore et toujours les droits des premiers épisodes de cette aventure incroyable pour l’époque, où le joueur accompagnait Ryo Hazuki dans sa quête de vengeance, suite au meurtre de son père.

Fait notable et marquant, SEGA vient de déposer (en réalité, SEGA a déposé les noms de domaines en septembre 2016), trois noms de domaines autour de Shenmue, qui sont ShenmueHD.com, Shenmueremastered.com, et shenmuegame.com. S’ils sont officiels de la part de l’éditeur / développeur, cela ne veut pas forcément dire qu’une réédition est réellement de mise.

Car oui, l’on pourrait voir là un moyen pour SEGA de sécuriser sa marque qui prend une nouvelle ampleur, mais les fans de la première heure ne peuvent qu’espérer. Doit-on rappeler que lors des différents sondages de SEGA, Shenmue était toujours arriver à de très belles places ? Affaire à suivre, donc.

Si Shenmue HD aura attiré l’attention, l’on peut également se pencher sur From Software, la boite à l’origine de Dark Souls. Alors que Dark Souls 3 vient mettre un terme au projet Souls, le développeur travaille activement sur d’autres projets, comme le confirme une récente interview accordée à 4Gamer.

Dans les mois et années à venir, ce ne sont pas moins de trois jeux qui sont en développement, dont un est une nouvelle IP. Les deux autres sont respectivement, un reboot d’une licence, et un jeu d’action-aventure ressemblant à l’univers de Souls. Dès lors, de nombreuses rumeurs sont d’actualité, comme une suite à BloodBorne ; dans tous les cas, l’on devrait en savoir plus très vite.

Enfin, sachez que Resident Evil 7 sort très bientôt ; au cas où vous l’avez oublié, et que ce dernier s’offre une très belle campagne de pub, en plein cœur de Londres. Pour célébrer comme il se doit la sortie de Resident Evil 7, Capcom offre aux joueurs une expérience immersive et terrifiante de 45 minutes, dans une attraction spécialement conçue pour l’occasion.

Dans ce manège de l’horreur, les participants se retrouvent projetés dans une maison inquiétante située à l’est de Londres. Pour réussir à s’en sortir indemne, il faut parvenir à résoudre différents puzzles et énigmes, tout en résistant aux interruptions de parcours ; un beau programme en attendant le 24 janvier !

