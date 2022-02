Les Z’Awards de la télé en replay : Voir l’émission d’Arthur en direct sur TF1 > Alors que le concept de l’émission de TF1 est très apprécié des téléspectateurs, il était normal de retrouver une nouvelle édition, spécialement dédiée au meilleur de l’année ; qui décrochera un trophée bien mérité ?

Quelques jours seulement après le passage à l’an 2017, Arthur revient sur TF1 pour proposer un rapide retour sur le meilleur de la TV de l’année dernière.

Il y a un an, les téléspectateurs pouvaient alors découvrir une émission très portée sur l’humour, et récompensant différents animateurs et autres candidats pour leurs faits accomplis. Demandés par les téléspectateurs, les Z’Awards de la télé reviennent, pour notre plus grand plaisir.

Alors que nous retrouvons déjà la troisième édition des Z’Awards de la télé, le concept reste inchangé et c’est une belle et longue soirée de divertissement qui attend les téléspectateurs de TF1, en compagnie d’Arthur, bien évidemment.

Comme chaque année maintenant, l’année 2016 a été ponctuée par de grands moments de télévision, et c’est bien pour cette raison qu’Arthur donne rendez-vous aux téléspectateurs en direct, pour revenir sur les moments les plus marquants de l’année 2016, télévisuellement parlant.

Si les Z’Awards de la télé sont disponibles en replay, sachez que vous pouvez voir l’émission d’Arthur en direct sur TF1, dès 21 heures.

Pour l’accompagner tout au long de la soirée, Arthur aura convié diverses personnalités, comme Dany Boon, Amir, Miss France 2017, Samuel Etienne, Artus, Catherine Laborde, Laurie Thilleman, Camille Lou, Cyril Féraud et Michel Boujenah ; et tout cela, sans compter les surprises qu’Arthur réserve à son public et aux téléspectateurs.

L’occasion est alors parfaite pour remettre des prix aux différents acteurs majeurs de la télévision, et c’est le public qui décide, avec l’application We Are TV. Parmi les différentes catégories, l’on retrouve le plus sexy, la plus sexy, la coiffure de l’année, la comédie de l’année, l’humoriste de l’année, et bien d’autres encore.

Rappelons que l’an dernier, Cyril Hanouna avait décroché deux trophées ; bien mérités, qui étaient celui du plus grand nombre d’heures à l’écran et de la meilleure coiffure. Parviendra-t-il à en faire de même cette année ? En toute logique, il devrait au moins en récupérer un, celui du nombre d’heures à l’écran ! De plus, qui succédera à Karine Ferri, élue la personnalité la plus sexy ? Réponse ce soir.

