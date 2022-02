Les portraits de l’Amour est dans le pré sur M6 : Voir la 2e partie et ADP en vidéo > Pour les téléspectateurs avides de rencontres amoureuses, la 2e partie des portraits de l’Amour est dans le pré est à surveiller ; ultime ligne droite avant la prochaine ouverture des courriers.

La semaine dernière, l’émission l’Amour est dans le pré fêtait son grand retour sur la chaîne M6, avec la présentation des premiers agriculteurs de cette nouvelle saison historique.

Comme la fois passée, Karine Le Marchand sillonne les différentes routes et régions de France à la recherche de celles et ceux qui vont faire vibrer le cœur des prétendants et prétendantes, et charmer les téléspectateurs très curieux de suivre ces multiples aventures.

Les portraits de l’Amour est dans le pré se poursuivent tranquillement et sont donc l’occasion d’en apprendre plus sur les nouveaux agriculteurs, tous en quête du grand amour.

Au cours de la diffusion des portraits, les agriculteurs se dévoilent et mettent en avant leurs attentes et autres aspirations.

Les portraits de l’Amour est dans le pré sont à regarder sur M6 à partir de 20 heures 55, mais vous pouvez aussi voir la 2e partie et l’émission ADP en vidéo sur le web, notamment en utilisant 6Play.

Qu’ils soient éleveurs de vaches, de brebis, de chèvres, de chevaux et de chiens, mais aussi vignerons ou céréaliers, ils sont les représentants ; digne, de la diversité de l’agriculture française.

Ce cercle des métiers s’élargit d’ailleurs avec la présence d’un pêcheur, d’un éleveur de poules bio et d’un éleveur de bœuf Fin Gras du Mézenc, une viande rare.

