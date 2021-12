Les promos de Microsoft sur Xbox 360 et Xbox One avant la fin d’année > Comme à son habitude, Microsoft met à jour des offres pour les joueurs, notamment pour fêter comme il se doit les derniers jours d’une année. Si certains titres sont des habituels des promos de Microsoft, d’autres, en revanche, sont plus appréciables.

Loin d’être un fait surprenant, Microsoft aime les fins d’années et le fin savoir aux joueurs, notamment en leur proposant des offres exclusives, des promos de fin d’année. En plus de ces dernières, les joueurs peuvent découvrir des promos quotidiennes sur le store Microsoft, et ce, jusqu’au 31 décembre (les plus grosses soldes se poursuivront cependant jusqu’au 9 janvier 2017).

Pour sa première semaine de promos ; du 22 au 28 décembre, Microsoft offrait la possibilité d’acquérir certains titres, à des prix allant parfois jusqu’à moins 75 %, de quoi se lancer si le jeu qui nous faisait tant envie bénéficie d’une jolie réduction.

Avant de découvrir la nouvelle liste des promos de Microsoft ; l’ultime ligne droite avant la nouvelle année, penchons-nous encore sur quelques titres marquants des promos actuelles, tout en soulignant les promos de la semaine, qui permettent aux amoureux de la campagne de se faire plaisir, avec un Farming Simulator 2017 affiché à moins 25 %, par exemple.

Les promos de Microsoft sur Xbox 360 et Xbox One avant la fin d’année

Dans les promos de Microsoft ; que ce soit sur Xbox 360 ou sur Xbox One, les joueurs peuvent découvrir la série Assassin’s Creed de la meilleure des façons, en acquérant l’épisode Black Flag et Syndicate, à moins 50 %, et moins 60 % si l’on possède l’abonnement gold. Autres titres incontournables, Batman Return to Arkham et Batman Arkham Knight, tous deux affichés à, respectivement, moins 50 et moins 40 %.

Meilleur FPS de l’année 2016, Battlefield 1 se voit également rejoindre les rangs des promos de Microsoft, puisque le titre d’Electronic Arts connaît une baisse de 35 %, tandis que la collection Bioshock chute à moins 35 %. Certes, l’on aurait préféré des promos plus importantes, mais c’est bien l’intention qui compte. Dans le même temps, toutefois, Sony effectue des remises plus fortes sur le PS Store.

Call of Duty Infinite Warfare et Dark Souls 3 ; deux gros jeux AAA de l’année 2016 subissent, là aussi, les promos de Microsoft, tandis que Dishonored 2 ne déroge pas non plus à cette nouvelle règle et tendance appréciable pour le porte-monnaie des joueurs.

Enfin, l’on pourra encore mettre en avant Final Fantasy XV et sa remise à 25 %, Forza horizon 3, à 25 % également, puis terminer par Gears of War 4, qui connaît une belle baisse de prix, et est affiché à moins 40 % pour les joueurs gold.

Partager : Twitter

Facebook