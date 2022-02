Voir le Saturday Night Live en direct sur M6 : Replay vidéo Gad Elmaleh > Première historique pour la chaîne M6, qui offre aux téléspectateurs une adaptation du célèbre show Américain, le Saturday Night Live ; comme son homologue, Le Saturday Night Live de M6 est diffusé en direct.

Si l’on fera abstraction du fait que Saturday veut bien dire samedi et que cette première de Saturday Night Live sur M6 est diffusée un jeudi soir, l’on retrouvera les mêmes forces qui ont fait le succès de l’émission Américaine, à savoir un savant mélange d’humour et de sketchs, tous interprétés par des invités qu’il n’est plus besoin de présenter.

Si le présentateur change à chaque émission, c’est bien Gad Elmaleh qui tient les rênes de ce premier épisode de Saturday Night Live sur M6, une confirmation de la chaîne de vouloir frapper un grand coup pour sa première. Ainsi, Gad Elmaleh viendra donner la réplique lors de certains sketchs qui ponctueront la soirée, en compagnie d’autres humoristes et comédiens.

Les téléspectateurs peuvent alors retrouver Jamel Debbouze, Kev Adams, Ahmed Sylla, Arié Elmaleh, Malik Bentalha, Marc-Antoine Le Bret, Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Charlotte Gabris, Vincent Desagnat, ou encore Fatsah Bouyahmed, pour ne citer qu’eux.

Au programme de la soirée, des moments uniques et totalement fous, où Gad Elmaleh n’hésitera pas à faire beaucoup d’auto-dérisions.

Sachez que vous pouvez voir le Saturday Night Live en direct sur M6 à partir de 21 heures, mais souvenez-vous que le replay vidéo avec Gad Elmaleh aux commandes du Saturday Night Live est aussi disponible sur Internet.

Il ne fait nul doute que le moment le plus attendu de ce Saturday Night Live nous vient tout droit du vrai débat des primaires ; décisif pour la France, opposant Jamel Debbouze à Gad Elmaleh.

Avec une soirée loin d’être terminée, c’est avec plaisir que l’on goûtera aux pâtisseries des parodies du Meilleur pâtissier, sans oublier l’hommage que fait le Saturday Night Live à son homologue Américain, en revisitant quelques-uns des sketchs les plus célèbres du Saturday Night Live de la chaîne NBC.

