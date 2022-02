Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3 : Regarder le goût du Tarn et de l’Aveyron en vidéo > Nouvelle émission Passion Patrimoine de Des Racines et des Ailes sur France 3. Pour l’occasion, Carole Gaessler fait voyager les téléspectateurs du Tarn jusqu’à l’Aveyron, afin d’y découvrir des paysages à couper le souffle.

Pour ce premier Passion Patrimoine de l’année 2017 sur la chaîne France 3, c’est un départ pour un voyage de 200 kilomètres qui se prépare, du sud du Tarn, jusqu’au Nord de l’Aveyron. Dans les faits, les deux départements étonnent par leur diversité dans les paysages proposés, puisque l’on passe des forêts de la Montagne Noire, aux gorges de la Truyère.

Pour débuter, retrouvons Patrick Urbano, géographe. Il se bat ; dans le Tarn, pour préserver un patrimoine où la géographie et la culture se côtoient depuis plusieurs siècles. En avion, il survole le département pour répertorier les différents paysages.

Un peu plus loin, à Castres, l’archéologue Julien Pech, navigue sur les eaux du l’Agoût tout en faisant découvrir aux téléspectateurs, le passé des tanneurs qui vivaient au bord de l’eau.

Dans les rues de la ville, les majestueux édifices racontent l’histoire d’une cité au rôle majeur.

Il est possible de regarder Des Racines et des Ailes Passion Patrimoine sur France 3, dès 20 heures 50. Vous pouvez aussi regarder le goût du Tarn et de l’Aveyron en vidéo sur Internet, à tout instants.

Poursuivons le voyage à seulement quelques kilomètres de Castres, où le Sidorbe interpelle les voyageurs curieux. Cette terre de la démesure est le plus grand massif granitique d’Europe. Dans ce véritable paradis pour les géographes, l’on retrouve Patrick Urbano, en compagnie d’une équipe de défricheurs. Pour que les randonneurs puissent apprécier au mieux ces rochers exceptionnels, il aménage le site.

Enfin, direction Albi, pour y retrouver Frédéric Konéfal, un conducteur de train, mais passionné de la ligne historique qui relie Albi à Rodez avant tout. Avec lui, l’on passera la frontière qui sépare le Tarn de l’Aveyron, à 116 mètres de haut sur le viaduc du Viaur, une prouesse technologique véritable.

