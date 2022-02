Voir Scènes de ménages sur M6 : Replay vidéo de Scènes de ménages enfin à la montagne sur 6play > Un peu comme Nos chers voisins sur TF1, chaîne concurrente, les acteurs du divertissement Scènes de ménages sur la chaîne M6 se permettent de prendre quelques vacances.

Il n’est désormais plus besoin de présenter ceux qui parviennent à faire rire des millions de téléspectateurs tous les soirs sur M6, et chaque prime de Scènes de ménages est assez attendu, on peut le dire.

Après des aventures rocambolesques à la campagne, nos chers couples se dirigent sereinement vers une nouvelle destination, qui colle parfaitement à ce début d’année ; direction la montagne pour de nouvelles aventures composées de ski, de tartiflettes, et autres prises de bec et engueulades diverses.

Pour Marion et Cédric, l’on se dirige vers Valberg, puisque Marion y organise le séminaire des « Femmes au top », aidée de ses stagiaires de M Compagnie. Loin d’être débordé, Cédric en profite pour faire du ski et aller au Spa, tout en faisant la rencontre des conjoints des femmes au top, et l’on s’attardera surtout sur Léo, qui possède des goûts vintage.

De leur côté, Liliane et José sont invités par Christian ; un riche promoteur immobilier, et Agnès, afin de passer une semaine tout frais payés au luxueux Swiss Palace Hôtel. Si Christian s’intéresse de près à la carrière politique de José, l’on a bien du mal à savoir qui manipule qui.

Vous pouvez voir Scènes de ménages sur M6 à partir de 20 heures 55

C’est une nouvelle cure thermale qui est dans les plans de Huguette et Raymond. Esteve ; leur neveu qui aime toutes les activités de « jeunes », vient les accompagner. Véritable zizanie en vue à la cure thermale des Abîmes, et le coach d’aquagym ne sera pas le dernier à en faire les frais.

Enfin, Fabien accompagne ses élèves en classe de neige, et, coup de chance ; ou pas, un autre prof s’est désisté et Emma peut l’accompagner. Cette dernière va alors appliquer une pédagogie très personnelle auprès des élèves.

