L’Amour est dans le pré sur M6 : Vidéo de la première partie des portraits d’ADP

Après une saison ; pourtant déjà historique, l'émission l'Amour est dans le pré revient à la charge sur la chaîne M6, tout en se permettant d'offrir, encore une fois, des nouveautés appréciables.

Alors que la précédente saison vient tout juste de s’achever, M6 rempile avec une nouvelle saison de l’émission l’Amour est dans le pré, une belle occasion de découvrir les nouveaux participants ; au nombre de quatorze, qui vont faire confiance à l’émission ADP pour réaliser l’un de leurs rêves les plus chers, trouver le grand amour.

Si ces derniers sont des célibataires de longue date, ils sont trois femmes et onze hommes ; âgés de 27 à 60 ans, qui nourrissent tous l’espoir de construire une vie à deux.

À l’occasion de cette douzième saison, Karine Le Marchand aura encore parcouru les nombreuses routes et les plus belles régions de France pour partir à la découverte de celles, et ceux, que les téléspectateurs suivront lors des prochains mois.

Première des nouveautés de cette saison de l’Amour est dans le pré, des paysages incroyables, sublimés par des images aériennes, rendues possibles grâce à l’utilisation de drones.

Il est possible de regarder l’Amour est dans le pré sur M6 dès 20 heures 55, mais sachez que la vidéo de la première partie des portraits d’ADP est aussi à voir sur Internet, notamment sur 6Play.

Dignes représentants de la diversité de l’agriculture Française, ils sont éleveurs de vaches, de brebis, de chèvres, de chevaux et de chiens, mais aussi vignerons ou céréaliers.

Et ce n’est pas tout, puisque la diffusion vidéo de la première partie des portraits de la nouvelle saison d’ADP permet de découvrir de nouveaux métiers, avec un pêcheur, un éleveur de poules bio, et un éleveur de Fin Gras du Mézenc, une viande de bœuf de 30 mois minimum.

