La plus belle ville du monde à voir en vidéo : Replay du documentaire de M6 > Programmation festive oblige, la chaîne M6 propose à ses téléspectateurs de découvrir les plus belles facettes de la plus belle ville du monde. Pour cela, direction Paris et ses surprenantes surprises.

Imaginez seulement des renards, des faucons, des ragondins ou même des oies, ce ne sont pas moins de 3 000 espèces d’animaux sauvages qui viennent peupler les rues de Paris, la capitale Française.

Grâce à la diminution des pesticides et à la multiplication des espaces verts, Paris sera devenu, en seulement dix années, une incroyable image de biodiversité que personne ne pouvait prévoir, un lieu où des milliers d’animaux et bêtes réalisent des prouesses pour s’adapter à la vie urbaine, tout en parvenant à cohabiter avec l’homme.

Ce film documentaire ; disponible en replay ou à la TV sur M6, nous conte l’histoire de ces espèces qui arpentent la ville en quête de nourriture. L’occasion, alors, de découvrir des animaux parfois étonnants.

Dans le bois de Vincennes, par exemple, ce sont les renards qui se mettent en avant, tandis que l’on retrouve des papillons à la butte Montmartre.

L’on découvrira également les premiers pas d’une oie à tête barrée dans le bois de Boulogne ; une véritable réserve ornithologique, et les aventures d’un couple de myocastors (ragondins) le long du canal St-Martin.

N’oublions pas non plus les techniques de chasse du faucon pèlerin, le rapace le plus rapide du monde en piqué, et ces corneilles noires, qui débarrassent Paris d’un tiers de ses détritus.

