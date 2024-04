Des Racines et des Ailes sur France 3 : Vidéo Passion Patrimoine sur la Seine > Nouvelle émission inédite, Des Racines et des Ailes transporte les téléspectateurs sur la Seine, et les faits voyager de l’estuaire, jusqu’à Paris ; de quoi passer une nouvelle soirée de découvertes.

En France, certains fleuves parviennent à se mettre en avant, et la Seine fait bien partie de ces derniers. Fleuve grandiose, la Seine possède des falaises calcaires creusées au fil des siècles, et ses larges méandres abritent des paysages uniques en France.

C’est d’abord vu du ciel que l’historien Philippe Fajon raconte comment ce territoire a évolué depuis la rivière sauvage jusqu’à la Seine actuelle, façonnée par l’homme.

Au cours de la soirée, les téléspectateurs présents devant leur écran vont alors retrouver ceux qui vivent autour et grâce à ce cours d’eau ; pour ce départ, direction un immense cargo de 180 mètres.

Pilote de Seine, Patrick Duquesnoy prend la barre afin de le faire passer par les étroites boucles de la Seine, en direction de Rouen. Puis, en compagnie d’Emmanuel Pous, conservateur des monuments historiques, nous pourrons suivre la réinstallation d’un carillon de 64 cloches, dans une des tours de la cathédrale de Rouen.

Des Racines et des Ailes est à regarder sur France 3 dès 20 heures 55, tandis que la vidéo de Passion Patrimoine sur la Seine est à voir en replay sur Internet.

S’en suit un retour dans le port historique de Rouen.

Ici, et à bord d’une vedette, Emmanuelle Real ; qui est chargée de l’inventaire du patrimoine industriel, raconte comment l’industrialisation à façonnée ce paysage contemporain.

