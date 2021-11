Goat Simulator The Bundle : Une expérience mitigée mais prenante sur PS4 > C’est après une sortie que Xbox One, que Goat Simulator The Bundle trouve son chemin sur la PS4, et, lorsque l’on observe la stupidité ; appréciable, de la chèvre, l’on ne pourra qu’être satisfait de la tournure des évènements.

Mais qu’est-ce qui change par rapport à la version Xbox One ? En réalité, pas grand chose, si ce n’est rien du tout. L’on retrouve toujours le jeu de base et ses décors plus ou moins réussis, auquel vient se greffer une apocalypse de zombies ; pour surfer sur la vague, et une expérience immersive dans un monde désireux de simuler un MMO, un MMO, où, bien entendu, le ton est décalé, les quêtes grossières et où les ennemis prennent la direction des oubliettes ; certes, c’est grossier et inutile, mais l’on adore le concept et l’on en redemande.

Pour bien remarquer les améliorations, il vous suffit de débuter votre vie de chèvre avec le jeu de base, qui propose un concept finalement simple, puisqu’il vous suffit de vous glisser dans la peau d’une chèvre. Ici, aucun objectif, vous vaquez à vos occupations et tenterez de faire un maximum de dégâts ; que ce soit dans les décors ou sur vous-même, afin d’obtenir le meilleur score.

Scoring poussif, Goat Simulator se vantera d’être une vaste blague, emplie de bugs et d’un moteur physique discutable. Utiliser votre langue pour agripper personnes et objets afin de les lancers au loin sera votre principale occupation, pour peu, bien entendu, que vous accrochiez au concept.

Goat Simulator The Bundle : Une expérience mitigée mais prenante sur PS4

Dans son extension d’apocalypse zombie, Goat Simulator se permettra simplement d’implémenter une jauge de faim et de vie, qu’il faudra constamment surveiller. Toujours très loin de se prendre au sérieux, cette extension offre de nombreux clins d’oeil ; comme la fabrication d’armes surpuissantes, sans pour autant se renouveler convenablement dans ses décors. Il faudra attendre l’extension simulant un MMO pour cela ; et, chose surprenante, le constat est positif et permet de se laisser, une nouvelle fois, prendre au jeu.

Ici, les quêtes sont absurdes, les objectifs grossiers et les classes totalement décalées, et c’est bien ce qu’on vient chercher lorsque l’on lance une partie de Goat Simulator.

Bien qu’il soit assez limité techniquement, Goat Simulator ne veut pas faire de ses graphismes ; une démo des bases de l’Unreal Engine 3 au départ, sa force, mais bien mettre au point un monde déjanté où ne règne que le chaos provoqué par cette infâme chèvre. Ne vous y trompez pas, la jouabilité est simpliste et l’on découvrira une ribambelle de bugs en tous genres du début à la fin, mais le tout est assumé et la pilule passe relativement bien, bien que le titre ne s’adresse clairement pas à tout le monde.

Au final, Goat Simulator The Bundle sur PS4 vient compléter son aventure en venant faire tourner la tête des joueurs PS4 et des amoureux des chèvres. Ici, il n’est aucunement question de comprendre quelque chose, mais juste de se défouler et de permettre à cet animal d’entreprendre des actions qu’il n’aurait jamais crues possible, et à bas prix !

