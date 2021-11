Les jeux-vidéo patchés pour la PS4 Pro, Gran Turismo Sport en VR et Pokemon Go > Chaque semaine, l’univers du jeux-vidéo est témoin de beaucoup de changements, mais aussi de nombreuses annonces. Si ces dernières sont parfois dispensables, d’autres, en revanche, parviennent à faire trembler la scène vidéoludique, comme Gran Turismo et Pokemon.

Impossible de ne pas commencer le week-end en oubliant d’évoquer la sortie de la PS4 Pro. Le dernier modèle de la console de Sony peut se vanter de vouloir emmener le jeux-vidéo dans un autre monde, dans un monde plus fort techniquement et capable de séduire les joueurs avec des graphismes plus fins et disposant de la technologie HDR. Avant de s’emballer, il faudra toutefois rappeler qu’il faut disposer d’un écran compatible pour bénéficier de cet upgrade graphique.

Tout n’est pas perdu pour les joueurs disposant d’un écran ou d’une TV plus conventionnels, puisque la PS4 Pro affichera des graphismes plus détaillés sur les écrans Full HD, ce qui reste une bonne alternative, donc. Néanmoins, sachez que la PS4 Pro ne dispose pas de la puissance nécessaire pour faire tourner les jeux en 4K native, mais l’upscale proposé parvient à faire le boulot, si tant est que nous ne disposons pas d’un PC très haut de gamme afin de comparer. Pour l’occasion, Sony aura dévoilé la liste des premiers jeux-vidéo patchés pour la PS4 Pro, et qui connaîtront une mise à niveau graphique ; cette liste ne comprend finalement que les jeux déjà sortis, et exclue les titres à venir d’ici à la fin de l’année 2016.

Voici donc la liste que tout le monde attend, l’occasion de voir que certains jeux-vidéo pourraient tirer profit de ce patch, les jeux-vidéo PS VR en tête : Bound™, Call of Duty®: Black Ops 3, Call of Duty: Infinite Warfare, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Deus Ex: Mankind Divided™, DRIVECLUB™ VR, EA SPORTS™ FIFA 17, HELLDIVERS™, HITMAN™, Hustle Kings™, inFAMOUS™ First Light, inFAMOUS™ Second Son, Knack™, Mafia III, La Terre du Milieu™: L’Ombre du Mordor™, NBA 2K17, Paragon, Ratchet & Clank™, RIGS Mechanized Combat League, Rise of the Tomb Raider, Robinson: The Journey, SMITE, Super Stardust™ Ultra, The Elders Scrolls Online®: Tamriel Unlimited™, The Elder Scrolls V: Skyrim® Special Edition, The Last of Us™ Remastered, The Last of Us™: Left Behind, THE PLAYROOM VR, Titanfall 2, Tumble, Uncharted™ 4: A Thief’s End, Until Dawn™: Rush of Blood, VR Worlds, World of Tanks, et XCOM 2.

Le reste de la semaine aura encore vu la présentation de Gran Turismo Sport, le nouvel opus de la licence, cette fois-ci clairement destiné à l’eSport. Dans Gran Turismo Sport, les joueurs retrouveront un épisode concentré sur le multijoueur, qui arborera une compétition, avec des prix à remporter.

Pour autant, les développeurs n’ont pas oubliés les autres joueurs et l’on peut découvrir un titre compatible réalité virtuelle, mais pas tout le temps. En effet, et d’après eux, la VR peut fatiguer les joueurs, mais la technologie est assez intéressante pour proposer une expérience nouvelle. Ainsi, Gran Turismo Sport accueillera la VR dans un mode spécifique, le VR Tour. Ce dernier permettra de présenter les effets de la VR. N’attendez donc pas une expérience complète, mais gageons que cette nouvelle aventure soit moins complexée que Drive Club VR, qui souffrait de grosses lacunes.

Enfin, les joueurs de Pokemon Go ; a-t-on besoin de rappeler le succès phénoménal de ce soft sur mobiles ?, ont, eux-aussi, connus quelques frissons pour améliorer leur expérience de jeu.

Si Pokemon Go compte toujours des milliers de chasseurs de Pokemon en activité actuellement, ces derniers peuvent désormais profiter de bonus quotidiens, venant assurer une aventure optimale. Capturer un Pokemon tous les jours ou encore visiter un Pokéstop sur une base journalière octroiera des bonus d’expérience, de la poussière d’étoiles en plus, mais aussi quelques objets utiles ; la chasse ne fait que commencer.

