Annonce de Red Dead Redemption 2 : Trailer, infos, date de sortie et exclus PS4 > Coup de tonnerre sur la scène vidéoludique, Red Dead Redemption 2 montre le bout de son fusil, histoire de faire plaisir aux amoureux de la première heure.

Il n’est désormais plus possible de ne pas connaître ; pour peu que l’on s’attarde sur les jeux-vidéo, Red Dead Redemption, ce jeu d’action à la troisième personne se déroulant en pleine période du Far West. Mis sur pied par les créateurs de GTA, cette licence, alors nouvelle à l’époque, fera très vite tourner toutes les têtes, tant l’ambiance, l’histoire, le contenu et le multijoueurs s’avéraient si proches de la perfection.

Seulement voilà, six ans ont passé depuis la sortie du premier volet et les fans n’étaient pas réellement rassurés. Malgré un succès certain, Rockstar ne communiquait pas sur une éventuelle suite qui permettrait de se plonger une nouvelle fois dans un western incroyablement riche. Sorti au mois de mai 2010, il faudra attendre sept longues années pour s’essayer à Red Dead Redemption 2, dont la sortie est annoncée fin 2017.

Si l’on peut miser sur une date de sortie en octobre 2017 ; période parfaite pour les sorties, notamment car située proche des fêtes de fin d’année, l’on pourrait néanmoins connaître un report de quelques mois, comme c’est bien souvent le cas avec des jeux-vidéo de cette envergure. Cependant, il ne fait nul doute que Red Dead Redemption 2 fasse parler de lui, dans l’hypothèse ; certaine, osons le dire, où ce dernier soit à la hauteur des espérances.

Sur Internet il y a quelques jours, le monde s’est arrêté pour de très nombreux joueurs. En dévoilant une image le 18 octobre, il ne faudra pas longtemps à Rockstar pour promettre une première vidéo, pour le 20 octobre au matin. Cette dernière en ligne, ceux qui n’osaient pas encore y croire étaient rassurés et force est de constater que le buzz était mondial.

Si nous ne retrouvons pas de phases de gameplay dans cette vidéo ; disponible ci-dessous, l’on pourra toutefois découvrir quelque étendues sauvages promises aux joueurs d’ici un an environ ; si tout se passe bien. Entre folles chevauchées dans des grands espaces et multiples environnements, l’engouement des joueurs est bien présent.

En dehors de cette première vidéo, très peu d’infos auront été délivrées, si ce n’est aucune. Si nous savons que le titre débarquera sur Xbox One, PS4 et PC, nous savons également que Red Dead Redemption 2 offrira du contenu multijoueurs en exclus temporaire sur la console de Sony.

Suffisant pour séduire les joueurs ? Seul l’avenir nous le dira, puisque, dans le même temps, Microsoft sortira sa Xbox Scorpio, celle qui se voudra comme la console de jeux-vidéo la plus puissante.

