Voir les 7 péchés capitaux en direct sur C8 : Replay vidéo de l’émission de Julien Courbet

Difficile de ne pas connaître l’émission les 7 péchés capitaux, alors déjà présentée par Julien Courbet, et diffusée entre 1999 et 2006. Le principe était simple, un reportage se dévoilait, et se basait sur l’un des sept péchés capitaux (orgueil, avarice, envie, colère, luxure, gourmandise, paresse). Le succès de l’émission de Julien Courbet permettra même à TF1 de décrocher pas moins de 10 millions de téléspectateurs, lors du mois de janvier 2001, un succès exemplaire démontrant l’engouement des téléspectateurs devant le concept.

Comme lors des précédentes années, Julien Courbet s’entoure de plusieurs célébrités, et l’on devrait voir, pour cette première des 7 péchés capitaux en direct sur C8, Stéphane Plaza, Clara Morgane, Gil Alma, Fauve Hautot et Ahmed Sylla.

Puisque son principe reste globalement inchangé, l’on va découvrir, au fil de la soirée, des témoins qui vivent leurs péchés sans limites et dans l’excès.

Ainsi, Jacqueline et Joe vendent des saucisses sur le marché la semaine et fréquente des barbecues libertins le week-end, tandis que Dorian se proclame la réincarnation de Dieu et va même jusqu’à se le faire tatouer sur ses parties intimes ; ils n’ont d’ailleurs pas l’intention de se repentir.

Vous pouvez voir les 7 péchés capitaux en direct sur C8 à partir de 21 heures (21 heures 10) ce 27 octobre, ou regarder le replay vidéo de l’émission de Julien Courbet sur Internet.

Entre chaque reportage, des débats auront lieu entre les invités de l’émission, qui visionneront également ; téléspectateurs compris, les vidéos chocs des JT du péché, la chronique de Caroline Ithurbide.

Cette grande soirée des 7 péchés capitaux sera aussi l’occasion de découvrir la caméra cachée de Gil Alma, qui devrait reproduire les 7 péchés capitaux, en une seule séquence ; moment culte à prévoir.

