Test Battlefield 1 PS4 et Xbox One : Un retour incroyable dans la Première Guerre mondiale > Très appréciée dans un premier temps avant d’être totalement délaissée pour des conflits plus modernes, l’époque de la Première Guerre mondiale fait un retour triomphal dans le nouvel opus de Battlefield ; de quoi changer radicalement ses habitudes ?

Alors que les joueurs sont désormais habitués à rivaliser avec des armes toujours plus high tech et futuristes, dans des jeux-vidéo nerveux et très rapides, un retour sur le premier conflit mondial est-il une bonne idée ? Lorsque l’on y regarde de plus près, Call of Duty aura marqué cette période ; Medal of Honnor et Battlefield également (39-45 surtout), de fond en comble, mais force est de constater que l’univers se prête parfaitement à des batailles gigantesques.

Juste retour des choses et après un épisode de Battlefield Hardline peu apprécié ; et pourtant réellement excellent, Electronic Arts offre aux joueurs un nouvel opus de sa série phare. Sobrement nommé Battlefield 1, le jeu met en avant différents aspects de la guerre, que l’on va vivre à travers les yeux de plusieurs combattants, que l’on trouvera tantôt attachants, tantôt cruel, mais toujours ô combien humain.

Car oui, la principale force de ce Battlefield 1 nous vient tout droit de son scénario, impeccablement mis en scène et stylisé au possible. Si les premiers instants de jeu dévoileront un avant-goût de ce que l’on verra par la suite, l’on ne pourra être que charmé par les cinématiques, certes, moins nerveuses que dans Battlefield Hardline, mais humaines et dotées de graphismes somptueux, malgré ce grain d’époque sur l’image.

Les améliorations graphiques par rapport au précédent opus sont bien de la partie et c’est avec plaisir que l’on retrouve les commandes d’un char capable de mettre en débris les nombreux éléments du décor. Entre maisons, moulins, arbres, mur, véhicules, nombreux sont les objets destructibles, nous rappelant les meilleures heures de Battlefield Bad Company et son moteur puissant pour l’époque.

Une fois n’est pas coutume dans un Battlefield, c’est bien l’action et les armes à feu qui occupent une place importante dans l’avancée du joueur. Si ces dernières sont d’époque, c’est avec plaisir que l’on constate que la plupart n’ont rien à envier aux armes les plus futuristes que l’on trouve partout ailleurs ; la progression se fait alors sans mal, d’autant que l’on est porté par une ambiance suffisamment plaisante pour être évoquée. Réussir à avancer parmi les tranchées et tirs d’obus ennemis procure une sensation convaincante, et ce ne sont pas les quelques défauts visibles ; comme une I.A parfois trop mollassonne et des secteurs bien trop fermés à coups de murs invisibles empêchant une quelconque progression, qui viendront ternir l’expérience de ce Battlefield 1.

En restant dans le mode histoire, Battlefield 1 jouit encore de musiques se mêlant de justes façons aux divers récits comptés et c’est avec une certaine satisfaction que l’on découvrira les nombreuses cinématiques ; travaillées, sans jamais sourciller. Conscients que mettre les joueurs dans un univers maintes et maintes fois vu peut être risqué, l’on saluera tout de même l’exploit des développeurs sur ce point-là ; Battlefield 1 propose l’un des modes campagnes les plus prenants, et ce n’est pas ces balades en pigeon, en avion ou à cheval qui viendront démoraliser le joueur, bien au contraire.

Certes, l’on pourrait faire quelques remarques bien senties sur la jouabilité de Battlefield 1 ; parfois trop lourde, mais l’expérience du jeu en vaut la chandelle, et ce, malgré la dizaine d’heures nécessaire (100 %) pour venir au bout de ces récits de guerre, parfois répétitifs lors de certaines séquences. S’il parvient à se montrer convainquant en solo, l’on ne sait que trop bien qu’un tel FPS se doit de tenir les joueurs sur la durée, notamment en proposant une zone multijoueurs à la hauteur des espérances.

Là encore, Battlefield 1 profite de ses acquis pour mettre en avant des modes de jeu connus, comme la conquête, la ruée ou le match à mort par équipes, mais l’on retrouve aussi la chasse aux pigeons ou les opérations, principales nouveautés de cet opus. Ici, les joueurs s’affrontent sur de gigantesques cartes tout en essayant de tenir ou de capturer des points, un peu à l’image de la conquête. Différence notable, que vous gagniez ou perdez, le combat continu sur une nouvelle carte, où la manche précédente aura un impact direct sur le déroulement. Idée fortement appréciée pour happer toujours plus le joueur en quête d’exploit et de travail d’équipe.

Au final, et même s’il propose un conflit loin d’être inédit, Battlefield 1 parvient à tenir le fan de FPS en haleine, du début à la fin. Avec une ambiance soignée, des cinématiques travaillées et une bande-sonore qui termine de séduire, le mode histoire est à découvrir au moins une fois. L’on appréciera tout particulièrement les moments d’évasions, avant d’aller rejoindre une guerre totale en ligne, qui, techniquement parlant, est supérieure à ce que l’on a connu sur Battlefield Harline.

