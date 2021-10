Zone Interdite sur le Mondial de l’Auto : Voir les secrets du plus grand salon du monde en vidéo

Zone Interdite sur le Mondial de l’Auto 2016 : Voir les secrets du plus grand salon du monde en vidéo > Toujours capable de proposer des émissions inédites au fil de l’année, Zone Interdite revient, cette fois-ci, sur le Mondial de l’Auto et ses nombreux secrets.

Pour les Français, le salon du Mondial de l’Auto se déroulant à Paris est leur préféré, et, tous les deux ans, ce ne sont pas moins d’1,2 million de visiteurs qui s’y rendent.

Que l’on s’y déplace en famille ; le plus souvent, mais aussi entre amis, l’on y vient pour découvrir et acheter les derniers modèles des constructeurs automobiles et ce sont les marques Françaises qui ont la pression la plus forte.

Pour vendre un millier de voitures de seulement deux semaines, Peugeot a embauché une centaine d’hôtesses et a confié son stand à Claire, 34 ans. Pour elle, la bataille risque d’être dure, car bien d’autres concurrents sont sur le pied de guerre, comme Suzuki et son armée de vendeurs.

Alors que l’on retrouve les grandes marques dans ce Mondial de l’Auto, l’on peut aussi apercevoir des petits constructeurs, dont un vient tenir un pari fou. Luc, par exemple, relance la fabrication de la Mini-Moke, une voiture décapotable devenue mythique grâce à Brigitte Bardot.

Zone Interdite sur le Mondial de l’Auto 2016 est à regarder sur M6 à partir de 20 heures 55 ce dimanche 16 octobre, mais vous pouvez également voir les secrets du plus grand salon du monde en vidéo sur Internet.

De leur côté, Hervé et Nathan, son fils, misent sur des grosses cylindrées, affichées à plus de 80 000 euros ; des pick-up qu’ils importent directement des États-Unis.

Enfin, l’on retrouve Karim, un jeune patron de 39 ans, qui désire faire sensation avec son concept, louer des berlines de très grand luxe aux chauffeurs de VTC, qui concurrencent aujourd’hui les taxis.

