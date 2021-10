Une ambition intime sur M6 : Voir le magazine avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen > Dans cette nouvelle approche de la politique, la chaîne M6 vient, au cours d’une soirée, dresser le portrait d’hommes, mais aussi de femmes, qui aspirent à accéder à la plus haute marche de la société Française.

Ce soir, ils sont tous candidats à la prochaine élection présidentielle, ou, au moins, candidat à la primaire de leur mouvance politique ; mais qui se cache réellement derrière cette image d' »animal politique » ?

Pour répondre à cette question, Karine Le Marchand met de côté l’aspect verdoyant de l’Amour dans le pré pour se consacrer à dresser des portraits émouvants ; parfois drôles, mais toujours authentiques, de celles, et ceux qui ont pris la ferme décision de se diriger vers la fonction la plus médiatique et important de l’État.

Qui sont alors ces femmes et ces hommes qui souhaitent, plus que tout, nous gouverner ? Sans se masquer, ils ont décidé de se confier pour dévoiler leur enfance, leur histoire, leurs passions, tout en dessinant, à travers plusieurs témoignages de leurs proches, leur personnalité et ambition.



Sur M6, c’est le premier numéro du magazine Une ambition intime qui se dévoile et qui permet à Karine Le Marchand de se pencher sur chacune des personnalités politique, durant une demi-heure.

Vous pouvez regarder Une ambition intime sur M6 à partir de 20 heures 55, mais vous pouvez aussi voir le magazine avec Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen en replay sur le web.

Ce soir, quatre personnalités politiques se sont prêtées à l’exercice, comme Bruno Le Maire, député de l’Eure, ou encore l’ancien Ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, Arnaud Montebourg.

Le point d’orgue de la soirée est toutefois consacré à l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et à Marine Le Pen, présidente de Front National.

