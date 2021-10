La finale de The Voice Kids à voir sur TF1 : Découvrez le vainqueur en replay vidéo > Qu’elle peut être belle la participation à The Voice Kids ; tout comme l’émission The Voice, The Voice Kids offre des performances notables et vient récompenser le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse.

Pour cette nouvelle saison de The Voice Kids, le moins que l’on puisse dire, c’est que les candidats possédaient des atouts indéniables.

Ce soir, l’aventure touche à son terme pour les nombreux chanteurs en herbe qui se sont présentés devant les coachs et les téléspectateurs. Plus question d’avoir le trac ; cette peur intense, mais passagère, il faut surmonter cet état et réaliser une performance inoubliable.

Il y a quelques semaines de ça, ce ne sont pas moins de 50 jeunes participants ; alors âgés de 6 à 15 ans, qui sont venus tenter leur chance lors des auditions à l’aveugle.

Les coachs ; Jenifer, Patrick Fiori et Matt Pokora ont alors composé une équipe de talents, lesquels se sont affrontés lors de la demi-finale de la semaine dernière. Ils ne sont désormais plus que six à se mesurer durant cette grande finale, six talents qui peuvent encore espérer décrocher le titre de The Voice Kids.

La finale de The Voice Kids est à voir sur TF1 à partir de 20 heures 55 ce samedi 8 octobre 2016, mais vous pouvez aussi découvrir le vainqueur de l’émission en replay vidéo sur Internet, au cas où vous n’avez pas pu le voir en direct.

Pour fêter cette soirée comme il se doit, la finale de The Voice Kids accueille la gagnante de l’an passé, Jane, mais également Slimane, vainqueur de The Voice, le phénomène Claudio Capeo et le représentant de la France lors du dernier Eurovision, Amir.

Pour décrocher le titre de The Voice Kids, les finalistes effectuent des chansons en solo, mais également en duo avec leur coach respectif. D’ailleurs, ces derniers n’ont plus la parole dans cette grande finale de The Voice Kids, puisque ce sont bien les téléspectateurs qui viendront élire la nouvelle voix, grâce aux votes par téléphone.

