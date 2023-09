Voir TF1 en vidéo : L’émission Koh-Lanta l’île au trésor en streaming sur Internet > L’aventure se poursuit pour les naufragés de Koh-Lanta et les rebondissements se veulent nombreux. Qui parviendra à tirer son épingle du jeu ?

La semaine dernière, coup de théâtre dans l’émission Koh-Lanta, puisque deux personnes ont dû changer de camp et rejoindre leurs adversaires de toujours ; désormais, certains aventuriers ont semé la zizanie dans leur équipe et les repères des naufragés sont chamboulés.

Les amitiés naissantes pourraient-elles, alors, venir bouleverser et renverser les alliances ? En attendant, et comme chaque semaine, le quotidien des Sambor et des Naga est mis à rudes épreuves.

Principale envie des candidats, récupérer ce fameux anneau d’or qui est caché sur l’île au trésor, un anneau qui, une fois récupéré, permettra à son détenteur d’accéder directement à la finale de Koh-Lanta ; un bel avantage donc.

Nouveauté également pour ce nouvel épisode de Koh-Lanta, puisque les candidats vont avoir le privilège d’accéder à une épreuve totalement inédite dans l’histoire de l’émission.

Sachez que vous pouvez voir TF1 en vidéo et que l’émission Koh-Lanta l’île au trésor est disponible en streaming sur Internet, ou à partir de 20 heures 55 sur TF1, ce 30 septembre.

Dans l’épreuve de confort, les équipes disposent d’un puzzle qu’il va falloir reconstituer. Pour atteindre le puzzle, chaque candidat doit franchir un parcours avant d’avoir un temps limité pour placer les pièces et avant de passer le relai à l’un de ses camarades.

Ensuite, et afin de remporter l’immunité pour échapper au douloureux conseil, les groupes doivent tirer une nacelle située en mer et reliée à une corde ; toutefois, la tâche se veut compliquer par des obstacles et c’est aux candidats d’aller libérer l’espace en se dirigeant dans l’eau.

