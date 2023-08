Dossier Jeux-vidéo : Les meilleures pub et affiches au fil du temps > Avant de revenir sur les nombreux jeux qui se présentent aux joueurs, faisons un petit retour dans le temps, à la recherche des meilleures pub et des affiches de jeux-vidéo les plus folles et drôles au fil du temps.

Concept inépuisable et source d’attente ou de craintes pour les joueurs, les publicités ont un rôle plus qu’important lors d’un lancement d’un produit. Si l’on découvre parfois des publicités dignes d’un blockbuster Hollywoodien, l’on ne pourra que sourire devant des réalisations moins conventionnelles.

Pour cette première partie de ce dossier, certaines vidéos et affiches devraient rappeler des souvenirs aux joueurs les plus anciens, tout en montrant aux petits nouveaux que tout n’était pas forcément mieux avant, bien qu’un certain humour pût se dégager des multiples mises en avant.

Nous débutons d’ailleurs avec une vidéo, une publicité sortie à l’occasion de la venue de Super Smash Bros sur Nintendo 64. Devenue une référence sur consoles Nintendo, cette série offrait des combats déjantés avec des héros des jeux-vidéo Nintendo, un monde déjanté qui sera d’ailleurs retransmis dans cette pub, où une belle entente peut rapidement chavirer.

Lors de la démocratisation des jeux-vidéo ; notamment avec l’arrivée de la GameBoy de Nintendo, l’on pouvait apercevoir des affiches (de Nintendo, Sega et Atari) tout droit sortis de l’imagination d’une personne, et le moins que l’on puisse dire, c’est que parfois, l’imagination n’est pas ce qu’il y a de mieux ; relativisons tout cela, les amateurs de kitsch et les nostalgiques trouveront très vite leurs marques devant quelques-unes des affiches les plus cultes.

« Game Boy Pocket, maintenant disponible dans six couleurs savoureuses »



« Game Boy, plus de fun qu’un furet dans votre pantalon »



Dossier Jeux-vidéo : Les meilleures pub et affiches au fil du temps

Dans d’autres cas, les allusions plus « adultes » ne se feront pas attendre non plus, et, chose surprenante, même Nintendo succombera à ces sirènes, mais toujours sur un ton plus décalé. Sega prendra la relève ensuite, quitte à se montrer plus audacieux sur le sujet, avec sa Sega GameGear, une console portable qui ne parviendra toutefois pas à concurrencer l’historique GameBoy (le constat sera encore plus flagrant avec la Sega Mega Drive).

Au fil du temps, l’on ne pourra que constater que les constructeurs devenus historiques de nos jours ont rivalisé d’idées pour s’offrir une mise en avant concrète, quitte parfois à choquer ; bien que les idéologies fussent alors plus libres. Retournons maintenant sur les publicités vidéos, pour trouver bien d’autres pépites qui ont réussi à faire rire les consommateurs, même dans les années 2000.

Souvenez-vous, sur la Nintendo GameCube, un jeu était particulièrement attendu, la suite du fameux Pikmin. Nommé Pikmin 2, le soft de Nintendo se parait d’une publicité qui, à l’écran, aura beaucoup fait parler. Un peu, finalement, comme ces publicités pour World of Warcraft, utilisant des ambassadeurs bien connus.





Enfin, clôturons cette première partie de ce nouveau dossier Jeux-vidéo, avec une autre vidéo, bien plus récente encore puisqu’il s’agit d’une publicité pour Cabelas GrandSlam Hunting sur Xbox 360. Par ailleurs, le slogan résume bien la situation ; « C’est plus sûr sur le sofa ».

J’aime ça : J’aime chargement…