Envoyé Spécial en replay vidéo : Regarder l’émission de France 2 > Sur France 2, l’émission Envoyé Spécial est devenue historique et existe depuis 1990 maintenant. Pour l’occasion du remaniement, un gros changement survient dès les premières minutes.

Après s’être toujours montrée avec deux présentateurs, l’émission Envoyé Spécial prend un tournant majeur et historique pour son grand retour sur France 2.

En effet, il n’est désormais plus question d’avoir deux présentateurs ; ou présentatrices, puisque l’on retrouve une seule tête à l’affiche, Élise Lucet, déjà aux commandes de l’émission Cash Investigation.

Dans les faits maintenant, la nouvelle forme d’Envoyé Spécial se veut mensuel et est diffusé alternativement avec L’émission politique, la nouvelle émission de la chaîne France 2.

Cette nouvelle formule proposée aux téléspectateurs se veut donc bien plus longue en durée, mais le concept ; son objectif et son contenu, reste bien le même.

Il est possible de voir Envoyé Spécial en replay vidéo, mais vous pouvez aussi regarder l’émission de France 2 à partir de 20 heures 55 sur France 2, ce 29 septembre.

Dans cette nouvelle formule, il est toujours question d’aborder ; à travers un ou plusieurs reportages, les sujets d’actualité du monde entier, tout en apportant le décryptage de l’émission et des intervenants.

Au cours de l’émission de France 2, les téléspectateurs sont invités à réagir et à commenter via les réseaux sociaux Facebook et Twitter d’Envoyé Spécial.

