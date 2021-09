Dead Rising Triple Pack disponible, une belle aventure pour cette seconde visite dix ans après > Sortit à une époque où les jeux-vidéo de zombies n’étaient pas encore aussi nombreux, Dead Rising avait réussi à se faire une place dans le gore, et tout cela en exclusivité sur la Xbox 360 de Microsoft.

Replaçons les faits ; vous incarnez Franck West, journaliste freelance à la recherche d’un scoop qui ne pourrait être qu’incroyable. Vous êtes envoyé à Willamette, au Colorado, après une rumeur indiquant que l’intégralité de la population aurait disparu. Dès son arrivée en hélicoptère, notre héros découvre une ville ravagée et infestée de zombies qui s’occupent des derniers survivants dans les rues de la ville. Alors qu’il est pris en chasse par l’armée, le journaliste demande à son pilote d’hélicoptère de le poser sur le toit du supermarché et de revenir le chercher dans trois jours ; dès lors, c’est un monde sans aucune règle qui se dévoile.

Dans Dead Rising premier du nom, l’on ne pouvait que saluer l’idée de départ, qui offrait de nombreux clins d’œil aux films de référence sur les zombies, comme l’Armée des morts ou encore Zombie de George A. Romero. Pour le joueur, l’on découvre un très vaste terrain de jeux qu’il va falloir fouiller de fond en comble pour découvrir la vérité sur les évènements tragiques, mais également pour offrir son aide aux quelques survivants toujours présents sur place, parfois dans de bien mauvaises situations. Avec un humour certain, Dead Rising venait asséner une claque esthétique et scénaristique aux joueurs, tout en offrant des psychopathes ; des ennemis que l’on qualifiera de mini-boss totalement barrés, à la hauteur de l’ambiance glauque et dérangeante que dégageait le titre.

Pour assurer sa survie, le joueur peut utiliser tout ce qui lui tombe sous la main, comme des chaises, des bancs, des armes blanches, des armes à feu ou encore des assiettes, des CD et autres jouets pour enfants. Grâce à un système de niveau sur le personnage, l’on prend plaisir à évoluer dans les différents environnements, tout en cherchant des âmes à sauver et des hommes à punir pour leur récent comportement. Dans cette édition sortit dix ans après, l’on retrouve ; sur PS4 et Xbox One, des graphismes affinés et une résolution accrue, passant désormais à 1 080P et 60 FPS. Dans les faits toutefois, l’on ne pourra que regretter de nombreux ralentissements lorsque nous affrontons des dizaines de zombies à la main dans le centre commercial ; un constat plus favorable se fait néanmoins sentir dans les souterrains envahis par des milliers de zombies, puisque, ici, aucun problème n’est à signaler.

Dans Dead Rising Triple Pack, l’on retrouve également Dead Rising 2, une nouvelle épopée incroyable, qui met un autre héros sur le devant de la scène. Alors que l’on viendra regretter le fait que les jeux-vidéos sortis en arcade à l’époque ne sont pas présent ; Dead Rising : Case Zero, notamment puisqu’il venait introduire l’histoire du nouveau personnage et des relations avec sa fille, le bilan des retrouvailles est tout simplement incroyable pour le joueur connaisseur, mais aussi pour le petit nouveau désireux de se lancer à l’assaut de Fortune City.

Cinq ans après les faits contés dans le premier opus de Dead Rising, le virus qui a causé la destruction de Willamette s’est répandu sur tout le territoire des États-Unis. Dès lors, vous incarnez un survivant qui se rend à Fortune City, une ville fictive construite afin de remplacer Las Vegas. Simple survivant, Chuck Greene ; ancien champion de motocross tente de résister aux côtés d’autres survivants. En reprenant les éléments qui ont fait le succès du premier épisode, Dead Rising 2 se permet même de les améliorer et d’introduire de nouvelles fonctionnalités, pour détruire encore plus facilement un nombre de zombies toujours plus impressionnant.

Principal ajout de Dead Rising 2, la possibilité de combiner certains objets pour en faire des armes dévastatrices, capables de découper ou d’exploser des zombies à une vitesse folle. Dans le concept, l’on ne pourra que saluer cet ajout qui apporte une folie maîtrisée dans l’univers. Si les joueurs les plus terre-à-terre s’empresseront de combiner une batte de baseball en bois à des clous, les plus inventifs et patients pourront découvrir bien d’autres façons de se faire plaisir, tout en appréciant les références à d’autres univers ; comme ce masque électrifié de Blanka par exemple. En reprenant les bases du premier opus, l’on découvre de nombreux survivants qu’il va falloir aider, mais bien d’autres psychopathes à neutraliser. Ces derniers se veulent d’ailleurs bien plus malsains et charismatiques que dans le premier épisode et certaines situations donnent lieu à des passages devenus cultes tant l’ironie et l’humour sont poussés à leur paroxysme.

Non-content d’offrir aux joueurs un environnement gigantesque dans Dead Rising premier du nom, Dead Rising 2 parvient à faire encore mieux, tout en affichant un nombre plus élevé de morts-vivants à l’écran. Si la base du joueur est située dans une allée commerciale bondée, il va falloir se déplacer dans les sous-terrains, sur la place extérieure, dans un hôtel en construction ou encore dans de nombreux casinos pour évoluer dans l’histoire. Une histoire qui se veut d’ailleurs prenante, une nouvelle fois. Comme dans le premier épisode, vous ne disposez que de 72 heures pour réussir à boucler les différents cas, tout en donnant une dose de Zombrex (médicament prévenant la transformation en zombie) à votre fille tous les matins ; gare à vous si vous ne disposez pas de ce précieux objet. Avec d’innombrables lieux à visiter et de très nombreuses quêtes annexes, vous n’aurez finalement que trop peu de temps pour souffler et vaquer aux activités que vous avez aperçues et qui ne demandent que vous pour se glorifier. Impossible de ne pas évoquer les mini-jeux (golf, poker,…) et les machines à sous présentes, dont certaines peuvent même vous faire gagner une voiture, pour encore plus de carnage.

Difficile d’évoquer toutes les améliorations présentes dans ce Dead Rising 2, tant elles sont nombreuses. Si l’on conserve les niveaux à acquérir en tuant des zombies pour augmenter sa vitesse, son inventaire, ses dégâts en encore sa santé, l’ajout de l’argent comme monaie permet de retrouver des monts-de-piété à divers endroits de la carte ; des endroits où il sera alors possible d’acquérir du Zombrex si important, mais à des prix très élevés, comme des armes combos déjà fabriquées. Déjà présents dans le premier opus, les livres ; offrant un bonus au personnage en fonction de celui que l’on possède dans l’inventaire, sont désormais encore plus nombreux, un peu à l’image du dépaysement proposé. Si l’on pestera encore sur cette limite de temps ; pourtant la marque de fabrique de Dead Rising (et qui disparaîtra dans Dead Rising 4), l’on ne pourra avoir que des regrets une fois l’aventure terminée. Charge à vous, alors, d’y revenir pour parfaire votre niveau et découvrir d’autres aspects de l’aventure, une aventure que l’on peut également vivre en coopération en multijoueur.

Enfin, Dead Rising Triple Pack propose encore Dead Rising 2 : Off the Record, mais ce dernier n’est finalement qu’une histoire alternative, mettant en avant le protagoniste du premier épisode, Franck West. Dans cet univers, Chuck Greene est alors un psychopathe et quelques différences sont à noter ; dont la présence de nombreuses attractions. Quoiqu’il en soit, ce Dead Rising Triple Pack ne fait, au final, que sublimer de fort belles manières une aventure qui date déjà de 2006, une aventure dans laquelle nous nous replongeons volontiers une ultime fois, avant de poursuivre la quête de la vérité en fin d’année, avec Dead Rising 4 ; le rendez-vous est pris !

