Tout le monde joue avec la France à voir en direct et en vidéo sur France 2 > En reprenant le principe de différentes chaînes télévisées, France 2 a mis au point son divertissement Tout le monde joue avec la France, de quoi concilier parfaitement détente et culture générale.

Saviez-vous que la France est le pays possédant le plus de ronds-points au monde ? Que ce même pays possède pas moins de 40 000 châteaux ? Ou encore que le mot chandail nous vient tout droit des pulls portés par les marchands d’ail bretons au XIXe siècle ?

C’est en compagnie de six invités, que Stéphane Bern et Nagui invitent les téléspectateurs à une soirée en direct, afin de tester leurs connaissances sur la France.

Après diverses émissions portant sur des sujets variés, le divertissement Tout le monde joue se penche cette fois-ci sur la France en particulier, de quoi s’installer en famille sur le canapé.

Comme à l’accoutumer, nous retrouvons le même déroulement que lors des précédentes soirées, et le jeu se découpe en quatre manches.

Sachez que Tout le monde joue avec la France est à voir en direct à partir de 20 heures 55 et en vidéo sur France 2 et France 2 Replay.

Lors de la première manche, nommée Sacrés Français, l’on retrouve un instantané de la population et de sa vie quotidienne, tandis que lors de Cocorico, ce sont toutes les histoires liées à notre artisanat et notre folklore qui se dévoilent.

La troisième manche, Cartes de France, met l’accent sur les plus beaux aspects du territoire, mais également sur des réalités et des chiffres étonnants, tandis que la dernière manche, À table, nous gratifie de l’un des points les plus positifs à notre sujet dans le monde entier, la cuisine et les spécialités Françaises.

