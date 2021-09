Retour de l’émission Mardi Cinéma sur France 2 : Regarder la soirée en replay > Souvenez-vous ; Mardi Cinéma n’est pas un concept nouveau de la part de France 2, mais bien une émission très divertissante, diffusée alors en deuxième partie de soirée, entre 1982 et 1988. Pour le plaisir de tous, l’émission effectue un retour incroyable.

Très novatrice en son temps, l’émission Mardi Cinéma était un rendez-vous immanquable pour beaucoup de téléspectateurs. Bien que diffusée en deuxième partie de soirée, l’ambiance décontractée, le direct et l’humour parvenaient à tenir en haleine le public, mais aussi à le faire sourire.

Voici un défi de taille pour Laurent Ruquier, animateur de l’émission On N’est Pas Couché, présenter l’émission désormais mythique incarnée par Pierre Tchernia et Jacques Rouland dans les années 80.

Désormais rendu sur son plateau, Laurent Ruquier veut réussir à concilier humour, bonne humeur, invités, jeux, happenings, souvenirs de tournage, séquences cultes, et autres images inédites. Au programme de ce soir justement, pas moins de trois films Français.

Retour de l’émission Mardi Cinéma sur France 2 : Regarder la soirée en replay

L’on retrouve alors Radin ! de Franck Cavayé, avec Danny Boon et Laurence Arné en plateau, Cézanne et moi, avec la présence de la réalisatrice et des acteurs Guillaume Canet et Guillaume Gallienne, ou encore L’Odyssée, avec Lambert Wilson et Pierre Niney.

Il vous est possible de voir le retour de l’émission Mardi Cinéma sur France 2 à partir de 20 heures 50 ce 20 septembre, mais vous pouvez aussi regarder la soirée en replay, sur le site de France Télévision.

La soirée accueille également Guy Bedos, Marthe Villalonga, Anny Duperey et Claude Brasseur, tous venu raconter des souvenirs de tournage à l’occasion des quarante ans de la sortie du film Un éléphant ça trompe énormément.

Ce n’est pas tout, puisque celui que l’on a connu dans le Petit Journal ; Maxime Musqua, nous propose un déjanté duplex avec Renée Zellweger, Colin Firth et Patrick Dempsey, les interprètes de Bridget Jones Baby, le troisième opus de la saga Bridget Jones.

