Regarder Zone Interdite en vidéo : Reportage sur l’école de cuisine de Thierry Marx > À chaque nouveau numéro de Zone Interdite sur M6, l’on retrouve des sujets parfois palpitants, parfois touchants. Dans ce nouveau reportage, Zone Interdite revient sur le pari de Thierry Marx.

Une école de cuisine pour rebondir, voici le pari ambitieux du chef étoilé Thierry Marx. Cet ancien juré de l’émission Top Chef, tient, pour le moment, son pari, celui d’offrir une seconde chance à ceux qui galèrent.

Depuis maintenant plus de quatre ans, il aura permis à plus de 350 personnes de se réintégrer dans la société grâce à son école « Cuisine, mode d’emploi(s) ». Dans cet établissement, l’on forme, en seulement trois mois, des jeunes sans diplômes, d’anciens détenus ou encore ; plus simplement, des hommes et des femmes en reconversion professionnelle, aux métiers de la restauration.

En cette année 2016, près de 300 candidats ont postulé, mais, à l’issue d’un entretien, seules 35 places auront été attribuées.

Dans son nouveau reportage, Zone Interdite suit le parcours de plusieurs candidats dans cette école de cuisine de Thierry Marx.

Vous pouvez regarder Zone Interdite en vidéo sur la chaîne M6 à partir de 20 heures 55 ce dimanche 18 septembre, mais sachez que le reportage sur l’école de cuisine de Thierry Marx est aussi à voir en replay sur 6Play, dès que vous le souhaitez.

Ainsi, Zone Interdite suit Rachid, 24 ans, détenu en libération conditionnelle. Sans diplômes et sans emploi, il aspire à devenir cuisinier et en finir avec la délinquance.

Durant l’intégralité de la formation, il va faire équipe avec Yolaine, une mère de famille de 58 ans qui désire réaliser son rêve, devenir cuisinière. Alors que tout sépare ces deux apprentis, c’est une complicité inattendue qui va naître.

