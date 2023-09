N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes à voir en replay et en vidéo > Le moins que l’on puisse dire, c’est que la chaîne France 2 possède, avec N’oubliez pas les paroles, une émission divertissante à souhait, et capable d’émerveiller la famille entière.

Pour tester ses connaissances, retrouver des souvenirs avec des classiques de la chanson Française ou pour s’affronter entre amis et en famille sur les paroles à retrouver, N’oubliez pas les paroles parvient à s’imposer comme une belle référence dans le milieu audiovisuel.

Existante depuis 2007 maintenant, l’émission va bientôt fêter ses dix années de service, dix belles et longues années passées à faire sourire le téléspectateur, devant les performances des candidats, comme devant leur culture incroyable.

Dans son principe, des candidats se retrouvent sur le plateau de N’oubliez pas les paroles pour chanter afin de gagner certaines sommes d’argent. Rien de nouveau jusque-là, sauf que des mots manquent dans les chansons et c’est aux candidats de faire appel à leur mémoire afin de redonner le texte en entier ; facile lors des premières chansons, la difficulté ne cesse de croître lorsque l’on se retrouve devant les sommes les plus élevées.

N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes à voir en replay et en vidéo

Simple, le concept est pourtant très apprécié et c’est une soirée spéciale 100 % tubes qui se profile désormais sur France 2, avec la présence de nombreuses célébrités, toutes venues pour chanter pour la bonne cause.

Vous pouvez regarder N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes sur France 2 à partir de 20 heures 55 ce 17 septembre, mais sachez que l’émission est aussi à voir en replay et en vidéo sur le site de France Télévisions.

Ainsi, et toujours sous la houlette de Nagui, l’on retrouve Emma Daumas, Joyce Jonathan, Claire Keim, Mélanie Page, Jarry, Martin Lamotte, Bruno Solo et Bruno Salomone. Tous se sont donnés rendez-vous pour participer à l’émission et remporter des gains pour différentes associations.

Comme lors des émissions diffusées quotidiennement, les personnalités s’affrontent dans des duels avant d’atteindre la finale, où les deux meilleurs chanteront ensemble pour remporter jusqu’à 150 000 euros pour les associations représentées ; une belle émission de N’oubliez pas les paroles 100 % Tubes en perspective.

J’aime ça : J’aime chargement…