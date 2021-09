Dead Rising Triple Pack sur Xbox One et PS4 : Une bonne attente jusqu’à Dead Rising 4 > Gore, frénétique, drôle, ambitieuse sans se prendre au sérieux, la série Dead Rising est devenue, en seulement quelques années, une véritable référence du genre Action Beat them All sur consoles.

Sorti pour la toute première fois en 2006 sur la console Xbox 360 de Microsoft, Dead Rising se présentait comme un parfait mélange d’humour et d’histoire complexe. Après avoir été envoyé dans un endroit où la population aurait subitement disparu, Franck West, photographe et protagoniste principal du premier épisode, découvrira rapidement une ville dévastée et envahie de zombies. Désireux d’en savoir plus, il n’hésitera pas à se plonger dans le feu de l’action.

Dès lors, c’est une histoire captivante qui se dévoile au joueur curieux, qui ne dispose que de trois petits jours pour remplir ses différentes missions. Court de prime abord, le temps de jeu peut-être augmenté en fonction de nos actions, et réussir certaines missions tout en prenant différents embranchements permettront de découvrir de nouvelles intrigues et de dévoiler l’une des fins différentes disponibles.

Conscient du fort potentiel de cette nouvelle licence, Capcom n’hésitera pas à offrir une suite aux joueurs de la première heure, en 2010, et disponible sur la console de Sony, pour la première fois de l’histoire. Si l’on incarne plus Franck West, le joueur se retrouve plongé 5 années après les évènements du premier opus. Lancé dans la ville de Fortune City ; construite pour remplacer Las Vegas, le héros de l’histoire ; Chuck Greene, va tout faire pour sauver sa fille, atteinte du virus.

Dead Rising Triple Pack sur Xbox One et PS4 : Une bonne attente jusqu’à Dead Rising 4

Dernier titre présent dans ce Dead Rising Triple Pack, Dead Rising 2 : Off the Record. Sortit en 2011, cet opus ne bouleverse aucunement les règles établies et l’on incarne Franck West, plongé dans un jeu de téléréalité et venant finalement remplacer Chuck Greene. S’il est très loin d’être l’épisode le plus novateur de la licence, il aura au moins le mérite d’offrir une nouvelle dose de fun à grande échelle.

Alors que Dead Rising 4 aura été annoncé, et dont la sortie est prévue pour la fin de l’année 2016, l’occasion était trop belle pour Capcom de sortir Dead Rising Triple Pack. Si l’on pouvait avoir peur de retrouver une simple compilation des différents titres, l’on sera heureux de constater que les trois softs ont bénéficié d’un lissage graphique en 1 080p et de 60 images par secondes, tout en intégrant les différentes extensions sorties à ce jour.

Sans bousculer l’expérience procurée par les galettes d’origines, l’on ne peut que se plonger une nouvelle fois avec plaisir dans cette aventure unique, qui procure une sensation de fun loin d’être comparable. De leur côté, les joueurs Sony seront heureux de découvrir ; enfin, le premier opus de la licence qui n’était alors jamais disponible ailleurs que sur la console de Microsoft. Une belle aubaine afin de découvrir les plus grandes lignes de l’histoire.

Si cette compilation se veut authentique, l’on ne pourra finalement que regretter l’absence de Case Zero et Case West (exclu Xbox 360 également) dans ce triple pack ; deux jeux qui valent le détour et disponibles en arcade, permettant de mieux cerner les ambitions des héros de Dead Rising. Enfin, sachez que Dead Rising 3 devrait bel et bien rester une exclusivité sur la console Xbox One de Microsoft, mais avec ce Dead Rising Triple Pack, les nouveaux joueurs auront amplement de quoi faire avant de retourner à Willamette, en décembre 2016.

Partager : Twitter

Facebook