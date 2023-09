Les grosses sorties du mois et le report de Final Fantasy XV > Qu’on se le dise, après une période assez calme, les jeux-vidéo reprennent bien souvent du service ; cela existe depuis l’aube des années 1990, et cela n’est pas prêt de changer.

Car oui, qui dit été, dit forcément vacances ; que se soit pour le joueur comme pour beaucoup de développeurs. Parvenir à sortir un jeu-vidéo en plein révèle bien souvent de l’échec, puisque rare sont les joueurs à suivre l’actualité. Pourtant, cette période creuse pourrait être un profit pour beaucoup, pour peu que le jeu-vidéo en question soit plus qu’attendu. Dès lors, il faut se tourner vers le mois de septembre, qui signe la rentrée et la nouvelle lutte dans les étalages pour les nombreux jeux-vidéo à venir.

Concernant les grosses sorties du mois, l’on retrouve, dans un premier temps, Metroid Prime Federation Force sur Nintendo 3DS. Loin d’avoir offert ses plus belles pépites, la 3DS se pare d’un jeu d’action frénétique en vue FPS, très orienté multijoueur. Pour peu que l’on accepte les graphismes trop grossiers, ce Metroid Prime Federation Force peut s’avérer être un titre majeur entre amis. Toujours sur Nintendo 3DS, c’est Dragon Quest VII : La quête des vestiges du monde qui ambitionne de conquérir les joueurs.

Surfant sur une licence reconnue et admirée à travers le temps, Square Enix nous délivre là un bel épisode, étant au final le remake de l’épisode du même nom, sorti sur PlayStation à l’époque. Parmi les nouveautés de cet épisode 3DS, l’on retrouve le partage d’indices et de tablettes de pierres ; ces dernières font apparaître des nouveaux mondes. Dépaysant à souhait, Dragon Quest VII : La quête des vestiges du monde est une aventure unique à vivre au moins une fois ; les plus anciens apprécieront également retrouver l’univers et le design des personnages inventé par Akira Toriyama, à qui l’on doit notamment le manga Dragon Ball.

Les grosses sorties du mois et le report de Final Fantasy XV

Dans un tout autre genre, septembre marque aussi la sortie du nouveau Phoenix Wright : Ace Attorney. Nommé Ace Attorney – Spirit of Justice, le dernier soft en date permet aux joueurs de vivre une nouvelle série d’enquête avec des ajouts non-négligeables pour le plaisir de jeu. Le miroir d’eau permet de visionner les derniers instants de la victime, tandis que les enquêtes scientifiques font leur retour, après une dernière apparition dans l’épisode Apollo Justice.

Mais qui dit septembre, dit forcément nouvelle cuvée de jeux-vidéo de sport, pour le grand bonheur des amateurs. Cette année 2016 ne déroge aucunement à la règle et l’on retrouve, entre autres, NHL 17, NBA 2K17, PES 2017 ou encore Fifa 17, de nombreux titres sur lesquels nous reviendrons. Septembre 2016 marque également l’arrivée de la très attendue collection Dead Rising, qui permet au joueur de se familiariser (ou de redécouvrir) avec le personnage et l’histoire en elle-même, avant de repartir, en décembre cette fois-ci, du côté de Willamette avec Dead Rising 4.

Autre collection, le regroupement de Bioshock qui offre une collection permettant, là encore, de se plonger ou replonger dans un univers incroyable et formidablement rythmé. Si l’on reviendra sur la majorité de ces titres plus tard, le mois de septembre aura également été le témoin d’une annonce très dure pour les joueurs ; le report de Final Fantasy XV. Ce qui est certainement le coup dur de l’été aura fait couler beaucoup d’encres, à tel point que beaucoup crient au scandale et pensent que ce report viendra favoriser les possesseurs futurs de la PS4 Neo, qui devrait sortir sur la même plage que ce nouvel épisode de Final Fantasy. Une rumeur toutefois, qui, espérons-le, ne soit pas véridique.

Plus officiellement, Hajime Tabata ; réalisateur, déclarera que ce report de deux mois permettra d’inclure directement sur la galette, le patch qui devait être téléchargé Day One, tandis que le reste du temps servira à peaufiner le rendu en optimisant au maximum les versions PS4 et Xbox One, tout en chassant les derniers bugs d’affichage. Dans les faits, il avouera également que la version Xbox One est en deçà des performances de la PS4, et seule l’arrivée de Direct X12 sur la console de Microsoft pourrait améliorer l’expérience. Pour l’avoir vu tourner, l’on ne peut que confirmer ces propos et l’on espère, pour les possesseurs d’une Xbox tout du moins, que ce léger temps supplémentaire sera suffisant pour offrir aux joueurs, une aventure sublime, qu’ils attendent depuis plus de dix ans maintenant.

J’aime ça : J’aime chargement…