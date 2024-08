Croisière sur le plus grand paquebot du monde à voir en vidéo dans Zone Interdite > Nouveau reportage de l’émission Zone Interdite présent sur M6. Ici, décors enchanteurs et temps parfait sont les principales idées du reportage, sans pour autant délaisser le côté information, où l’on retrouve les anecdotes sur la préparation de certains lieux.

Imaginez seulement, il est cinq fois plus grand que le Titanic et cumule de nombreux chiffres records ; pas moins de 6 300 passagers, 2 747 cabines, 18 ponts, deux toboggans avec double rotation à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou encore 25 restaurants et 18 000 couverts…

L’Harmony of the Seas est alors le plus gros paquebot du monde et, souvenez-vous, il est déjà apparu dans Zone Interdite où l’on découvrait le quotidien des employés chargés de faire de ce paquebot ce qu’il est aujourd’hui.

Alors qu’il effectuait, en juin dernier, son voyage inaugural en Méditerranée, l’occasion était parfaite de découvrir qu’il est également une ville sur la mer, avec des balcons se faisant face et donnant sur des jardins.

Ici, l’on pouvait encore découvrir le rêve pour les enfants, un véritable parc d’attractions où, le soir, ces derniers peuvent retrouver des personnages de Dreamworks, comme Shrek et Fiona.

Sur l’Harmony of the Seas, chaque soir est le théâtre de nombreux évènements, comme cette patinoire qui s’anime pour deux spectacles de 45 minutes, tandis qu’à l’Aqua théâtre, une salle de spectacle organisée en plein air autour d’une piscine, ce sont pas moins de 600 spectateurs qui peuvent assister à un prestigieux show où se mêlent danseurs, nageurs et équilibristes.

Tout ceci est finalement accessible gratuitement, car c’est bien grâce à des formules tout compris que les croisiéristes parviennent à attirer aujourd’hui leur cible privilégiée, les familles.

