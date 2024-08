Vidéo de l’Amour est dans le pré, voir l’épisode de M6 en replay

Vidéos de l’Amour est dans le pré, voir le 15e épisode du divertissement de M6 > Depuis plus de dix ans, l’Amour est dans le pré est devenu la référence du divertissement amoureux et aura permis à la chaîne M6 de renouer avec ses spectateurs ; le constat est alors bien heureux.

Impossible d’être passé à côté du phénomène, et, même si l’on ne suit pas forcément les nombreuses péripéties des agriculteurs et des prétendants et prétendantes, l’on sait que c’est une émission de rencontre qui met en avant les agriculteurs justement. Au fil des ans, l’émission est devenu un succès incontournable.

Ainsi, l’aventure de la onzième saison se poursuit pour les agriculteurs et l’on retrouve, dès l’entame de la soirée, Bernard, un Picard éleveur de vaches laitières. Pour lui, le choix est encore incertain et c’est avec une certaine appréhension que l’on abordera cette seconde journée à la ferme.

En Alsace, chez Bruno, le viticulteur a décidé d’organiser une journée pleine de tourismes pour celles qu’il appelle ses louloutes ; des moments forts sont d’ailleurs à prévoir.

Ce 15e épisode de l’Amour est dans le pré est aussi l’occasion de retrouver Paulo, éleveur de chevaux postiers dans le Finistère. Pour lui justement, la belle histoire se prolonge avec ses deux prétendantes, même si son coup de cœur ne cesse de se confirmer.

Vous pouvez regarder les vidéos de l’Amour est dans le pré à tous moments, et vous pouvez aussi voir le 15e épisode du divertissement de M6, à partir de 20 heures 55.

Place ensuite à Marianne, éleveuse de vaches allaitantes dans l’Indre, et à Julien, éleveur de vaches allaitantes également, mais situé en Meurthe-et-Moselle.

Pour Julien, l’on profite pleinement de la fin du séjour en tête-à-tête avec Louise et lui offre une romantique balade en calèche.

