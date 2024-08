The Voice Kids : Voir la saison 3 sur TF1 et en replay vidéo > Après deux belles saisons de la part de The Voice Kids ; l’émission plus jeune de The Voice, TF1 offre une saison 3 plus intense que jamais.

Pour cette nouvelle saison de The Voice Kids, il faut dire que l’émission effectue son retour avec un trio de choc et inédit, ce qui fera plaisir aux petits, mais aussi aux grands.

Ainsi, l’on retrouve Jenifer et Patrick Fiori dans les visages habituels des coachs de l’émission The Voice, et l’on peut ajouter, en tant que troisième coach, le très aimé Matt Pokora, qui fait une entrée apportant une véritable bouffée d’air.

Comme à l’accoutumer, les trois coachs vont offrir tout leur savoir-faire aux jeunes talents ; des enfants âgés de 6 à 15 ans, qui vont, eux aussi, devoir vivre l’expérience des fauteuils rouges et du verdict.

Dans son déroulement, The Voice Kids prend les mêmes bases que The Voice. Outre les premières sélections, les candidats qui seront choisis par les coachs vont devoir s’affronter lors des Battles, puis connaîtront la grande finale, en direct, un peu plus tard.

Sachez que The Voice Kids et la saison 3 sont à voir sur TF1 à partir de 20 heures 55, mais n’oubliez pas que les différents épisodes sont également disponibles en replay vidéo sur Internet.

Comme lors des précédentes saisons, les coachs feront toujours preuve de bienveillance et de tendresse envers les enfants présents, mais n’oublient pas que l’objectif est le même que la version adulte, à savoir remporter la victoire finale.

Comme à l’accoutumer, les enfants seront encadrés, en coulisses, par Nikos Aliagas et Karine Ferri. Tandis que l’un prendra les impressions après le passage sur la scène, l’autre va tenter de les rassurer avant de se présenter devant les juges.

