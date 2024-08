Envoyé Spécial l’été à voir en vidéo replay > Comme à l’accoutumer, Envoyé Spécial met en avant certains reportages touchants l’actualité de près ; en saison estivale, le sommaire se permet quelques modifications.

Ainsi, et comme lors des précédentes émissions, le sommaire peut varier en fonction de l’actualité. Ce dernier devrait néanmoins se composer comme suit, avec, comme premier reportage, les vendeurs des bords de routes.

Sur la route des vacances, les échoppes des producteurs locaux sont nombreuses et proposent des fraises, des cerises, des melons et bien d’autres fruits et légumes qui proviennent directement de leurs champs.

Pourtant, une nouvelle concurrence s’est installée, avec des vendeurs très loin d’être honnêtes, notamment concernant la provenance des produits. Ainsi, l’on peut retrouver quelques aberrations, comme ces melons de Cavaillon, cultivés en Espagne ou au Maroc.

Au Népal, c’est la traque des touristes sexuels qui fait rage. Ce pays fait partie des destinations du tourisme sexuel pédophile et le séisme qui a touché le pays, rend sa population encore plus vulnérable.

Sachez que l’émission Envoyé Spécial l’été est à voir sur France 2 à partir de 20 heures 55, mais également en vidéo replay sur Internet.

Face à ces nombreux prédateurs occidentaux, les ONG sont indispensables pour recueillir, collecter et fourni des informations à une police locale qui n’est que trop peu formée à cette lutte incessante. Durant huit mois, les journalistes de l’émission Envoyé Spécial ont suivi les membres d’une ONG en première ligne.

Comme de véritables enquêteurs, ils usent de filatures et de caméras cachées pour parvenir à leur fin. Envoyé Spécial a également suivi un policier Français basé en Inde, qui se rend souvent à Katmandou pour des affaires concernant des ressortissants Français.

