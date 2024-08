Nos chers voisins l’été sera chaud à voir ou revoir en vidéo replay > Cela fait maintenant plusieurs années que les téléspectateurs peuvent suivre les nombreuses péripéties de l’immeuble situé au 28, rue de la source, et, depuis 2012, cela en fait des histoires !

Le synopsis de Nos chers voisins est pourtant simple ; familles avec enfants, célibataires, colocs fêtards ou encore vieux ronchons, Nos chers voisins content la vie et les relations de voisinage des habitants d’un immeuble.

Se croisant sur le pallier, dans la cour, dans le hall d’entrée ou encore dans l’ascenseur, tout est bon pour créer des situations cocasses, et terriblement addictives pour le spectateur.

Désormais, et avec l’arrivée de l’été, les relations entre voisins se réchauffent et sont même parfois torrides pour certains ; familles recomposées, mères de familles débordées, étudiants fêtards et jolie voisine, il n’en faut pas plus pour chambouler le quotidien de nos chers voisins.

Nos chers voisins l’été sera chaud à voir ou revoir en vidéo replay

Parmi ces derniers, l’on retrouve la famille Becker, où Karine et Alain forment un couple très complice, tandis que sur le palier d’en face, les Dubernet-Carton ; avec cinq enfants, forment une famille bien plus catholique.

Nos chers voisins l’été sera chaud est à voir sur TF1 dès 21 heures, mais est également à revoir en vidéo replay sur Internet.

Au 4e étage, l’on retrouve Chloé, une jeune femme célibataire de 25 ans et juriste dans une grande entreprise, qui vit sur le même pallier qu’Alex et Issa, deux colocataire qui ne sont pas insensibles aux charmes de la demoiselle.

Mais Nos chers voisins ne seraient pas ce qu’ils sont sans la présence des propriétaires que sont les Jombier, et de Mr Lambert, un vieux ronchon pourtant adorable dans le fond.

