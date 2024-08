South Park l’Annale du destin : Vidéo, VF et dernières infos > Que l’on retrouve les enfants de South Park en dessin-animé, en jeux-vidéos ou en peluches et figurines, le constat est simple ; la licence est très appréciée à travers le monde et l’on ne peut qu’espérer que cela durera encore très longtemps.

Que l’histoire était compliquée pour South Park Le bâton de la vérité. Après un développement chaotique, une sortie repoussée, une faillite de THQ, une reprise par Ubisoft et de nouveaux reports, South Park Le bâton de la vérité était enfin entre les mains des joueurs et des amoureux de la licence ; les péripéties du soft ont-elles terni le contenu et l’ambiance générale ? Fort heureusement non, et South Park Le bâton de la vérité parvenait à se présenter sous son meilleur jour, notamment grâce au travail d’Ubisoft.

Alors que les créateurs de la série (Trey Parker et Matt Stone) étaient en plein cœur du projet, le succès du premier épisode leur permettront de rempiler pour un deuxième épisode, qui se veut plus complet, plus fun et plus immersif que jamais.

Après tant d’aventures, il ne peut être que bon de travailler sereinement sur ce deuxième opus et cela se ressent amplement. Les quelques défauts du premier épisode corrigés, l’on retrouve encore de parfaits ajouts pour South Park l’Annale du destin, comme des combats plus tactiques, une plus grande personnalisation de son personnage et une nouvelle histoire totalement déjantée.

South Park l’Annale du destin : Vidéo, VF et dernières infos

Au fil du temps, les attentes des joueurs sont grandes et il faut réussir à leur répondre de manière favorable pour poursuivre le succès que l’on attend d’une telle licence, existante, à la télévision, depuis plus de 20 ans ; un sport publicitaire pour l’entame de la 20e saison a d’ailleurs été diffusé et vous pouvez le retrouver plus bas, de quoi se remémorer d’excellents souvenirs, de l’enfance à l’adolescence.

Concernant South Park l’Annale du destin, les joueurs Francophones seront alors très heureux d’apprendre que la VF est bien disponible dans ce nouvel opus. Alors que les doublages ont pris énormément de retard ces dernières années suite à la grève des doubleurs et que THQ n’avait pas jugé nécessaire de faire une offre aux doubleurs officiels de la série pour South Park Le bâton de la vérité, Ubisoft ne pouvait plus faire appel à eux.

Problème résolu dans ce second épisode, puisque l’on retrouve les doublages officiels en Français, Allemand, Anglais, Italien, et Espagnol ; de quoi ravir au plus haut point les fans de la première heure. Comme pour le premier épisode, les créateurs de la série se sont impliqué un maximum dans le projet pour offrir à South Park l’Annale du destin, une immersion sans précédent, se rapprochant de l’humour et des situations que l’on retrouve dans le dessin-animé.

Enfin, rappelons que dans South Park l’Annale du destin, le joueur se retrouve plongé avec le Coon et sa bande dans une ville de South Park envahie par le crime. Alors que le groupe de justicier est emmené par Éric Cartman ; auquel le joueur, Le Nouveau, rejoint les rangs, il va falloir lutter contre les forces du mal, dirigées en main de maître par le professeur Chaos, la personnalité machiavélique de Butters.

Ci-dessous, vous retrouverez la vidéo des coulisses de South Park L’Annale du destin, avec Trey Parker et Matt Stone.

