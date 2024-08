L’Amour est dans le pré : Le 11e épisode à voir en vidéo > Émission phare de la chaîne M6, l’Amour est dans le pré est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les spectateurs friands de rencontres amoureuses et de belles histoires dans les fermes.

C’est maintenant une référence depuis de nombreuses années, l’Amour est dans le pré est devenu culte, à tel point que la chaîne parvient à fédérer des millions de téléspectateurs. Le concept est pourtant simple, puisqu’il s’agit d’une émission de rencontre, mais possédant un cadre différent.

Dans l’Amour est dans le pré, ce sont alors des agriculteurs qui cherchent l’amour, et qui n’ont pas forcément le temps de s’y consacrer, la faute à un travail qui ne laisse que peu de libertés. Fort heureusement, M6 aide ces agriculteurs en quête d’amour, et le fait plutôt bien.

Depuis plus de 11 ans maintenant, l’Amour est dans le pré aura permis à de nombreux couples de se rencontrer, et de fonder une famille ; cette onzième saison promet encore beaucoup d’émotions, d’autant que nous n’aurons jamais vu autant de couples se former.

L’Amour est dans le pré : Le 11e épisode à voir en vidéo

Dans le 11e épisode de l’Amour est dans le pré, le téléspectateur pouvait retrouver de nouveaux agriculteurs, qui, une fois le speed-dating terminé, accueillaient leurs prétendantes et prétendants pour quelques jours à la ferme.

Sachez que l’Amour est dans le pré et le 11e épisode de l’émission est à voir en vidéo sur Internet.

Ainsi, Julie, éleveuse de moutons dans les Vosges, doit faire face à une situation délicate. Alors qu’un seul prétendant à répondu à l’appel ; l’autre étant retenu pour raisons familiales, le contact a bien du mal à se faire ; l’on ne retrouve ni séduction ni rapprochement à l’ordre du jour ; a-t-elle fait le bon choix, ou l’ambiance ne permet aucunement un quelconque rapprochement ?

De son côté, chez Guillaume, éleveur de vaches allaitantes de 42 ans, la vie à trois s’installe doucement, le tout dans une ambiance assez taquine.

J’aime ça : J’aime chargement…