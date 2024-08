Romance of the Three Kingdoms XIII : La stratégie pour les puristes sur PS4 > Si le monde des FPS connait son succès grâce à des titres comme Call of Duty ou Battlefield, la stratégie n’est pas délaissée et Romance of the Three Kingdoms fait partie de ces univers incontournables si l’on est un amateur du genre.

Imaginez seulement, depuis maintenant plus de 30 ans, la série des Romance of the Three Kingdoms (Sangokushi) fait trembler les consoles du monde entier, depuis ce départ incroyable en 1985, date à laquelle le premier opus sortira sur NES et Amiga. Dès lors, les joueurs pouvaient découvrir une stratégie renforcée, mettant au défi les joueurs les plus téméraires. Car oui, dans les faits, Romance of the Three Kingdoms est connu pour sa difficulté, brillamment mise en avant dans ce jeu de stratégie au tour par tour.

Un peu à la manière d’un Civilization, le joueur prend le contrôle d’un empire qu’il va falloir étendre ; pour l’occasion, c’est à vous de choisir votre voie. Qu’elle soit diplomatique ou militaire, la victoire vous tend les bras, pour peu que vous parveniez à prédire les catastrophes naturelles qui vous guettent. Au fil des ans, la série ne cessera de s’étoffer, s’essayant même à la catégorie des RPG, avant de retourner vers ses premiers amours.

L’année 2016 marquera une belle aventure pour la licence ; mais également un tournant majeur, puisque les joueurs découvrent Romance of the Three Kingdoms XIII, qui offre le 13e opus de la série principale et le 30e anniversaire de la série. Sorti au Japon au début de l’année 2016, le soft parviendra à voyager jusqu’en Europe en plein mois de juillet, se permettant ainsi une meilleure visibilité.

Romance of the Three Kingdoms XIII : La stratégie pour les puristes sur PS4

En conservant son aspect historique qui permet ; forcément, une meilleure immersion dans ce monde stratégique, Romance of the Three Kingdoms XIII parvient, comme à chaque fois finalement, à rassembler les joueurs ; pour peu que l’on soit un amateur du genre. Assez compliqué de prime abord, le gameplay n’aura plus de secrets pour vous une fois le didacticiel terminé et l’on ne sera qu’agréablement surpris de constater les nombreux choix à disposition.

Si l’on retrouve de somptueux graphismes sur PC, la version PS4 aurait pu souffrir d’une puissance amoindrie, mais force est de constater que la console de Sony s’en tire plutôt bien et affiche des textures dignes de la génération actuelle. Alors, certes, l’on regrettera que tous les détails de la carte ne soient pas égaux, mais le design des personnages et de la cité évoluant au fil du temps et des améliorations rattrape amplement le tout.

Autre point très important d’un jeu de stratégie, la maniabilité. Si cette dernière est toujours excellente lorsque l’on joue avec une souris et un clavier, sur consoles, le constat peut être plus dérangeant. Mais là encore, Romance of the Three Kingdoms XIII parvient à offrir une expérience agréable une fois la manette en main, mettant de côté certains défauts que l’on avait déjà senti avec Grand Ages Medieval par exemple. Si les raccourcis sont bien choisis, l’on ne perdra finalement pas trop de temps pour effectuer les actions désirées. Bien entendu, il faudra un certain temps d’adaptation pour parvenir à maîtriser son sujet clairement, mais le jeu en vaut largement la chandelle.

Connue par les amoureux de stratégie, la licence pourrait prendre à défaut les nouveaux joueurs, qui pourraient être perdus tant les informations sont nombreuses, et ce, malgré un tutoriel assez clair. Pourtant, si l’on parvient à faire abstraction de la complexité du titre, l’on ne pourra qu’apprécier une aventure unique, qui parvient à faire oublier des défauts parfois énervants, comme ces chutes de framerate lors de batailles à plusieurs milliers de soldats. Une seule chose est à réellement regretter, le jeu n’est disponible qu’en Anglais, mettant ainsi de côté les nombreux joueurs ne parlant pas forcément la langue et qui seront perdus devant la multitude d’actions à réaliser.

