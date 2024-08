Voir Fort Boyard sur France 2 en Vidéo Replay sur Internet

Voir Fort Boyard ce 13 août sur France 2 ou en vidéo replay > Place, ce soir, à de nouveaux candidats qui se lancent à l’assaut du Fort le plus célèbre de France ; Fort Boyard.

Depuis tant d’années, le Fort ne faiblit pas et continu de tester la force et le mental des nombreux candidats venus se prêter au jeu de l’émission de France 2.

Ce samedi soir, ce sont les animateurs de Fun Radio ; Bruno Guillon et Elliot Chemlekh qui se présentent aux côtés de Thierry Olive ; découvert dans l’Amour est dans le pré, Ève Angeli, chanteuse et actrice, Gyselle Soares, ex-chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste et comédienne, mais également Vincent Dedienne, comédien, auteur et humoriste.

Outre les personnalités de ce soir, soulignons que l’une des principales nouveautés de cette saison de Fort Boyard nous vient du casting ; là aussi très flamboyant, et, ce soir, les aventuriers du Fort vont avoir fort à faire face à un Frédérick Bousquet imposant.

Comme à l’accoutumer, les personnalités du soir vont devoir surpasser leur limite et passer outre des moments où la peur se fait sentir, mais toujours dans la bonne humeur !

Vous pouvez voir Fort Boyard ce samedi 13 août 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 2, ou en vidéo replay sur Internet.

Il va en falloir du courage pour réussir à décrocher les 9 clés et indices qui permettront de faire tomber le trésor, en faveur de l’association Tout le monde contre le cancer.

Le but de l’association est d’améliorer le quotidien des enfants atteints du cancer et de leur famille. Chaque année, ce sont ainsi plus de 1 000 actions qui sont réalisées dans des hôpitaux et Maisons de parents sur l’ensemble du territoire, avec l’aide de plus de 300 bénévoles.

