Batman A Telltale Games Series : 1er épisode convaincant > Attendu par les amoureux du héros comme par les fans de Telltale Games, Batman A Telltale Games Series se devait de réussir à retranscrire l’atmosphère plutôt sombre que l’on connaît de l’univers ; pari gagné avec ce 1er épisode.

Dans les faits, les jeux-vidéo Telltale Games sont bien à part de ce que l’on peut trouver chez la concurrence. Bien moins orientés action, ces derniers se laissent savourer pleinement, confortablement assis au chaud par une froide nuit d’hiver. Certes, nous sommes en été, mais le constat peut être le même.

Au fil des années, Telltale Games aura réussi à transcender chacun des univers auquel il apportera sa patte. Que se soit Walking Dead, Jurassic Park, The Wolf Among Us, Game of Thrones ou encore Borderlands, Telltale Games offrait aux joueurs une aventure différente, mettant l’histoire au premier plan.

Car oui, si l’on cherche de l’action dans les jeux-vidéo du développeur, l’on peut passer son chemin et c’est peut-être pour cela que Telltale Games ne remporte pas tous les suffrages. Qu’il en soit ainsi, les amoureux d’expériences nouvelles et plus posées sauront apprécier l’aventure à sa juste valeur.

En jouant sur sa principale force ; capable de mettre au point une histoire prenante et surprenante par endroits, Telltale Games sera parvenu à offrir une nouvelle jeunesse à des licences connues à travers le monde entier. En se basant sur des affinités et des choix multiples qui peuvent mettre l’utilisateur dans l’embarras, Telltale Games parvient à happer son audience, pour le plus grand bonheur de tous.

Annoncé depuis quelque temps déjà, Batman A Telltale Games Series était très attendu et cela n’était pas raison. Imaginez seulement, après s’être occupé de nombreuses licences, voici maintenant que Telltale Games offre un lifting à Batman, le Chevalier Noir le plus apprécié. Sur le papier pourtant, l’histoire de Batman et de Gotham City est intéressante et possède, d’origine, de nombreux éléments permettant d’étoffer une histoire autour du lieu et du personnage.

Dans Batman A Telltale Games Series, le joueur contrôle soit Bruce Wayne, soit Batman, et devra faire face à des choix moraux qui influenceront et modifieront la suite de l’histoire et de l’aventure. Si le principe est désormais connu de tous, c’est avec un grand plaisir que l’on se lance dans l’aventure, qui colle parfaitement aux attentes multiples.

Concernant son histoire et son design, Batman A Telltale Games Series se base sur les Comic-Book de Bill Finger et Bob Kane, soit les toutes premières aventures de Batman, à la fin des années 1930. Si les plus impatients pourront se lancer sans mal dans l’aventure dès à présent, les plus patients préfèreront attendre ; comme à chaque fois, l’aventure complète qui sera disponible plus tard dans l’année afin de profiter un maximum, sans devoir patienter entre les épisodes.

