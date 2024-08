No Man’s Sky est disponible sur PlayStation 4

Après 3 longues années, No Man’s Sky est enfin disponible sur PlayStation 4 > Depuis son annonce le 8 décembre 2013, No Man’s Sky aura réellement réussi à faire parler de lui ; et pour cause ! Jamais un jeu-vidéo n’aura proposé un contenu si gigantesque, tout en se permettant de faire dans la nouveauté.

Depuis son annonce, il est difficile pour les amateurs du genre de patienter et le fait peut être compréhensible. Même si l’on n’est pas forcément fan de No Man’s Sky et de son projet, force est de souligner que le titre développé par Hello Games se veut très ambitieux.

Dans les faits, No Man’s Sky est un jeu-vidéo utilisant une manière procédurale pour donner vie aux nombreux lieux que le joueur peut explorer. Pour mieux comprendre la réalisation du titre et l’envie frénétique qui se dégage autour, il faut revenir sur les bases.

Véritable jeu d’aventure, No Man’s Sky permet au joueur d’incarner un pilote de vaisseau spatial (commerçant, pirate, chasseur de primes, …), qui traverse l’univers afin de percer un mystère caché au centre de l’univers. Dans cette aventure, ce sont des milliards de mondes qui sont à visiter, où chacun recèle un écosystème différent du précédent.

Après 3 longues années, No Man’s Sky est enfin disponible sur PlayStation 4

Avec son côté multijoueurs, No Man’s Sky permet à celui qui découvrira une planète en premier, de lui donner un nom, mais également aux espèces croisées sur ces nouvelles terres. Si parvenir au centre de l’univers est la priorité, il faut alors glaner des ressources sur les différentes planètes pour poursuivre sa propre mission, tout en créant des alliances avec des joueurs que l’on pourra éventuellement rencontrer. Attention toutefois, plus on se rapprochera du centre de l’univers et des réponses aux questions, et plus le danger se fera sentir, donnant également à No Man’s Sky un air de Star Wars, avec des batailles spatiales épiques.

Dans son système de jeu, No Man’s Sky offre un mélange parfait entre exploration, survie, craft et action ; se permettant, ainsi, de surfer sur la vague actuelle. En effet, nombreux sont les joueurs friands de ces genres, et l’on ne pourra que saluer l’exploit de No Man’s Sky, capable d’émerveiller les joueurs, même sans temps de chargement entre la surface d’une planète et l’espace.

C’est justement à ce moment-là que la génération procédurale de No Man’s Sky entre en action et permet d’offrir un contenu diversifié. Que ce soit les planètes, les animaux, les bâtiments, les montagnes, les océans et autres plaines, tout est généré en fonction d’un algorithme permettant d’éviter les bugs et chaque emplacement de planètes se veut réaliste ; comprenez par là qu’une planète éloignée du soleil aura un climat plus froid qu’une planète située très proche du soleil. Par ailleurs, chaque centimètre carré d’une planète est visitable et le cycle jour/nuit permet de découvrir des espèces différentes. Alors que des planètes seront toxiques, charge à vous d’améliorer votre combinaison pour vous y aventurer, si le désir vous en prend.

Alors que l’on ne retrouve pas d’arc narratif dans No Man’s Sky (un peu à la manière d’Ark), le seul but pour le joueur est de rejoindre le centre de l’univers en réussissant à survivre assez longtemps pour cela. Attention toutefois à ne pas récupérer trop de ressources ou à tuer trop d’espèces sous peine de voir des Sentinelles vous poursuivre sans relâche. Dans les faits, No Man’s Sky vous permet de vivre librement et de choisir votre propre voie. Atteindre le centre de l’univers, offrir votre nom (parmi un Atlas disponible en jeu) aux planètes et aux espèces, ou simplement ralentir la progression d’autrui, les choix sont nombreux et parviendront à tenir en haleine des joueurs qui n’en pouvaient plus d’attendre la sortie du titre.

J’aime ça : J’aime chargement…