Sonic Mania et Project Sonic de SEGA en 2017

Sonic Mania et Project Sonic annoncés par SEGA pour 2017

Belle surprise pour les amoureux du hérisson bleu, puisque c'est lors du Comic-Con de San Diego que SEGA a officialisé le retour de sa mascotte la plus emblématique, pour l'année 2017.

Que l’on soit un gamer nostalgique ou un joueur très récent, difficile de ne pas connaître le hérisson bleu qui se nomme Sonic et qui avait pour ambition de détrôner le plombier moustachu Italien qu’est Mario. Après de très beaux succès sur la SEGA Megadrive dans les années 1990, Sonic connaîtra néanmoins des passes plus sombres, et ce, depuis le passage à la 3D.

Si certaines mascottes ont réussi le pari du passage à la 3D, Sonic, quant à lui, est resté collé à la ligne de départ et ce ne sont pas les épisodes Sonic Adventure ; bien que très réussi !, qui parviendront à renouer avec le cœur des fans de la licence.

Depuis quelques années maintenant, la moindre sortie de Sonic en 3D se fait presque huer tant le gène du hérisson bleu n’est plus présent ; coup de bluff ou franche réussite programmée, SEGA annonçait lors du Comic-Con 2016 de San Diego le retour du hérisson bleu, dans une première aventure en 2D, nommée Sonic Mania ; de quoi célébrer dignement le 25e anniversaire de sa mascotte.

Pour jouer sur la vague rétro qui fait sensation actuellement (cf ; Nintendo et sa Nes Classic, ou encore SEGA justement et sa Megadrive Classic, elle aussi annoncée pour 2016 et embarquant 80 jeux), Sonic Mania veut renouer avec les amoureux du premier jour en jouant très clairement sur les sentiments. Ainsi, l’on retrouve une folle aventure en 2D, comportant de nombreuses inspirations et clin-d’œils de niveaux tirés des premières aventures de Sonic, comme Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles.

Si Sonic Mania pouvait réussir le pari de faire revenir les joueurs vers la licence ; à l’inverse de l’échec cuisant de Sonic 4, que peut-on espérer de l’autre jeu annoncé par SEGA et prévu pour sortir d’ici la fin de l’année 2017 ?

Dans Project Sonic, l’on retrouve bien une aventure en 3D, qui, espérons-le, parviendra à rehausser le niveau global des expériences aux côtés du hérisson lorsque celui-ci était modélisé en 3D. S’il devait se rapprocher d’un Sonic Adventure, Project Sonic offre la possibilité de jouer avec la version traditionnelle de Sonic, mais aussi avec son homologue moderne. Dans les faits, nous ne pouvons qu’espérer un jeu rapide et ultra-nerveux, ce qui est la marque de fabrique de Sonic.

Pouvoir jouer avec l’un des deux Sonic est déjà apparu dans le précédent jeu de SEGA, à savoir Sonic Generations, qui date de 2011. Nous surveillerons bien évidemment les informations divulguées d’ici à sa sortie sur Xbox One, PS4, Nintendo NX, et PC, fin 2017 ; dans tous les cas, nous ne pouvons que nous réjouir à l’idée de retrouver le hérisson bleu au meilleur de sa forme.

