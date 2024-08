Zone Interdite de Bayonne à Pampelune sur M6 ce 3 août > Qui dit été, dit forcément reportages exclusifs et touchants de près à la saison. Ce soir, sur M6, la série continue et l’on retrouve un numéro de Zone Interdite, dédié aux fêtes les plus populaires du Sud-Ouest.

Imaginez seulement, une foule entière vêtue de blanc et rouge, des chants basques entonnés par plus d’un million de personnes, une véritable cohésion festive ! C’est bien ce que nous retrouvons ici.

Chaque année, les ferias (fête taurine) attirent plusieurs millions de personnes en France, et ce ne sont pas moins de 300 de ces fêtes incontournables du Sud-Ouest qui animent le calendrier des villes et villages ensoleillés, d’avril jusqu’à la fin de l’été.

Issue de la culture Espagnole et Portugaise, les ferias sont rythmées par des groupes de musique que l’on nomme des bandas, mais également par des animations taurines.

Zone Interdite de Bayonne à Pampelune sur M6 ce 3 août

Ces spectacles font la joie du public présent en masse, qui frissonnent de peur en observant les écarteurs et les sauteurs qui frôlent les cornes des taureaux.

Vous pouvez regarder Zone Interdite de Bayonne à Pampelune dès 20 heures 55 sur M6, ce mercredi 3 août 2016.

Plus qu’une fête, ce moment est également un rite initiatique pour la jeune génération d’hommes, très pressés de faire leur preuve de courage après l’adolescence.

Ces fêtes du Sud-Ouest sont avant tout un symbole culturel de la région et un évènement populaire ; de Bayonne jusqu’à Dax, les caméras de Zone Interdite sont posées un peu partout pour mieux comprendre ces moments.

J’aime ça : J’aime chargement…